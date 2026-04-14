Volkswagen financia hasta $40 millones en 24 cuotas: qué autos podés comprar

Son nuevos productos financieros con tasa 0% fija en plazos de 12, 18 y 24 meses y tasa 0% + UVA a 36 meses. Estas son las opciones que se pueden elegir

La automotriz Volkswagen presentó nuevas alternativas de financiación para todos los modelos de su gama de productos, las cuales estarán vigentes durante abril.

La propuesta consiste en una financiación a tasa 0% fija en plazos de 12, 18 y 24 meses, y una opción a tasa 0% + UVA a 36 meses, según el modelo, a través de su compañía financiera.

Todos los modelos financiados accederán a un exclusivo beneficio en seguros bajo el programa de cobertura Volkswagen | Zurich con 6 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium.

Las condiciones y montos varían según el modelo y el precio de cada uno de ellos, contemplando autos, SUV y camionetas.

Los modelos para financiar

Para los modelos Tera "Highline" y "Outfit", T-Cross "Comfortline", "Highline" y "Extreme", Polo "Comfortline", "Highline" y el Nuevo Taos en todas sus versiones, la marca ofrece una financiación especial a tasa 0% fija con montos de $30.000.000, $22.000.000 y $20.000.000 y plazos de 12, 18 y 24 meses respectivamente y una opción a tasa 0% + UVA con un plazo de hasta 36 meses y un monto máximo a financiar de $22.500.000.

El Polo "Track", Virtus, Saveiro, Vento GLI y el Nuevo Tiguan ofrecen financiación a 12 o 18 meses, también a tasa 0% fija, con montos de $25.000.000 y $17.000.000.

Tiguan es uno de los modelos que se puede financiar con Volkswagen créditos.

Finalmente, para quienes busquen financiar cualquier versión de la pick-up Amarok está disponible una financiación de $26.000.000 o $40.000.000, a tasa 0% fija, con plazos de 12 a 18 meses sumado a una propuesta de tasa 0% + UVA con un monto máximo a financiar de $24.000.000 a 36 meses.

Además, quienes financien su vehículo accederán a un beneficio exclusivo del programa Cobertura Volkswagen Zurich, que incluye 6 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium, brindando mayor protección desde el primer momento.

Todos los modelos de la gama Volkswagen cuentan también con la posibilidad de extender la garantía por hasta 2 años o 40.000 km adicionales a través del programa "Tu VW Vale +", reforzando el compromiso de la marca con la calidad y la tranquilidad de sus clientes.