Más del 80% de los autos vendidos en marzo fueron importados y caen los nacionales

Según el INDEC, los patentamientos crecieron 3,3% interanual en marzo por el mayor registro de autos importados. Por otro lado, cae la producción

La realidad del mercado automotor cambió en los últimos años, pasando de un escenario donde los autos nacionales dominaban las ventas, a uno donde los importados tienen el mayor porcentaje.

Así lo dio a conocer el INDEC a través de los números de patentamientos de marzo, los cuales crecieron un 3,3% interanual en marzo y 3,6% en comparaci