Más del 80% de los autos vendidos en marzo fueron importados y caen los nacionales
Según el INDEC, los patentamientos crecieron 3,3% interanual en marzo por el mayor registro de autos importados. Por otro lado, cae la producción
14/04/2026 - 10:29hs
La realidad del mercado automotor cambió en los últimos años, pasando de un escenario donde los autos nacionales dominaban las ventas, a uno donde los importados tienen el mayor porcentaje.
Así lo dio a conocer el INDEC a través de los números de patentamientos de marzo, los cuales crecieron un 3,3% interanual en marzo y 3,6% en comparaci