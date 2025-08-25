La pieza forma parte clave de una obra que permitirá producir combustibles de menor contenido de azufre para ponerse a nivel de normas internacionales

YPF instaló el nuevo reactor construido por la empresa Impsa que impulsa la modernización del Complejo Industrial Luján de Cuyo, tras un hito logístico que demandó un traslado de casi una semana para transportar una estructura de 456 toneladas y 38 metros de longitud.

El proyecto Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC) que YPF desarrolla en el Complejo Industrial Luján de Cuyo alcanzó un nuevo hito con el montaje del reactor HG-D-3501. Esta etapa marca un avance decisivo en la modernización de la refinería, que ya supera el 85% de ejecución.

El reactor de desulfuración, fabricado por Impsa en Mendoza bajo estándares internacionales, es una de las piezas clave de la nueva unidad HDS II. Opera mediante un proceso catalítico en presencia de hidrógeno, eliminando compuestos sulfurados del gasoil en condiciones de alta presión y temperatura.

Su diseño robusto y especializado garantiza seguridad, eficiencia y durabilidad en entornos de operación severos, consolidando al complejo mendocino como referente tecnológico en la refinación de combustibles más limpios.

La mega estructura de Impsa para YPF

Con un peso de 456 toneladas y 38 metros de longitud, su traslado desde la planta de IMPSA en Godoy Cruz hasta la refinería fue un hito dentro de la logística en Argentina, producto del trabajo conjunto con Vialidad Nacional, Policía de Mendoza y municipios.

Una decena de móviles de apoyo acompañaron el lento traslado de la pieza, lo que obligó a cruces especiales de rutas y puentes, y a cortes parciales a medida que avanzaba el convoy.

El proyecto NEC permitirá que la totalidad del gasoil producido en el complejo mendocino cumpla con los estándares ambientales más exigentes, al reducir el contenido de azufre a 10 partes por millón (ppm). Esto responde a las nuevas exigencias de motorización y a la evolución del mercado hacia combustibles más limpios.

Además de la unidad HDS II, el proyecto NEC contempla la incorporación de nuevas unidades (H2 II y SE33), la modificación de instalaciones existentes (HDS I y OSBL) y la adecuación de servicios auxiliares. La iniciativa también incrementará la capacidad de producción de la refinería y garantizará el abastecimiento de Infinia Diesel en todo el país.

La puesta en marcha del proyecto está prevista para 2026 y constituye una de las inversiones más relevantes de las últimas décadas en el complejo de refinación que abastece w buena parte del centro y norte del país.

El mega reactor de Impsa que instaló YPF

La magnitud del proyecto en datos

La modernización del complejo se adecúa a la evolución regional y mundial hacia combustibles con menor contenido de azufre, y asegura el abastecimiento de Mendoza y la zona de influencia del CILC con combustibles de alta calidad.

La obra involucra más de 1.500 empleos directos y un importante desarrollo para pymes locales, y su magnitud se refleja en la utilización de 12.500 m3 de hormigón, 2.700 toneladas de cañerías, 3.000 toneladas de estructuras metálicas, 4.700 toneladas de equipos y 470 toneladas de cables.

En la misma planta industria, YPF inauguró semanas atrás el Real Time Intelligence Center (RTIC) que permite optimizar los procesos de producción de combustibles mediante el uso de tecnología de última generación para transformar la toma de decisiones.

El nuevo centro posee 40 pantallas en videowall y 8 estaciones de trabajo tomando acción sobre más de 12.000 variables operativas y más de 2000 parámetros de calidad en tiempo real, mencionadas por Marín.

Con toda la información disponible, sumada a la utilización de elementos de Inteligencia Artificial (IA), los operadores de la sala puedan tomar - minuto a minuto - las mejores decisiones, midiendo con precisión cuándo se generan desvíos en algún eslabón de la cadena de producción, poniendo especial énfasis en la seguridad operativa.