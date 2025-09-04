Miles de usuarios que viven en barrios cerrados van a pagar más por la luz: el Gobierno les quitó subsidios

En agosto se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a usuarios de alto poder adquisitivo del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero

El Gobierno Nacional informó que, durante agosto, se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del Área Metropolitana Norte y el barrio porteño de Puerto Madero.

La Secretaría de Energía explicó que en mayo, gracias a la recategorización por geolocalización realizada desde el Ministerio de Economía, se había excluido del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago.

Sin embargo, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio.

Gracias al uso de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, el equipo de la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y garantizó que los subsidios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan.

La idea es poder avanzar el año próximo hacia una tarifa única, sin la actual segmentación por ingresos N1, N2 y N3, y que solo sean subsidiados los ingresos de menores recursos a través de una tarifa social

El Gobierno depura el registro de subsidios

La actual gestión de Gobierno pretende eliminar el esquema de subsidios y de segmentación tarifaria para lo cual continuará avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente.

El Gobierno indica que esta tarea no sólo reafirma el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, asegurándose de llegar de mejor manera con la ayuda a quienes realmente lo necesitan.

Días atrás, el viceministro de Economía, Daniel González, afirmó que se analiza modificar los subsidios a la energía en los hogares durante las estaciones de invierno y verano, en el marco de un plan para ajustar las subvenciones.

Según el funcionario coordinador de Minería y Energía, la propuesta contempla recortar total o parcialmente la asistencia al gas en verano y a la electricidad en invierno, en una entrevista en streaming, al señalae que el gobierno atraviesa un escenario complejo en el que debe aumentar tarifas y enfrentar los cortes de luz originados por años de desinversión en la red.

"La gente pagaba el 30% del costo de energía, ahora paga el 80%. Pero también hay que recomponer la ecuación económica de las compañías que la producen. Deben lograrse ambas cosas. El usuario afronta un mayor costo, pero ese día no mejora el servicio, porque requiere años", explicó González.