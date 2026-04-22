Gigantes de Wall Street y consultoras de la City ven dólar barato para rato: el precio que anticipan
El dólar se desploma en las proyecciones y 17 economistas auguran un valor inferior al de hoy para fin de año
El precio del dólar se mantiene a la baja en lo que va del año, y recientes pronósticos de más de 40 economistas de bancos y consultoras internacionales trasladan esa tendencia a la cotización esperada para fin de año. Asimismo, 17 de estos expertos estiman que, para diciembre, el valor será inferior al techo actual de las bandas cambiarias establecidas por el Banco Central.
En resumidas cuentas, algunos analistas relevados por el informe global de FocusEconomics consideran que el precio más bajo que podría alcanzar el dólar mayorista en diciembre sería inferior a los $1.500. Es decir, según estos expertos, aumentaría menos de 3% en todo 2026, lo que profundizaría el atraso cambiario con el objetivo de contener la inflación.
Incluso, los más "optimistas" arriesgan que puede ubicarse en $1.335, una cifra que queda por debajo del nivel actual en las pizarras.
Cabe mencionar que hoy el dólar mayorista cotiza a $1.375,5, por lo que en abril desciende 0,5% y acumula una caída de 5,6% en lo que va del año.
Este valor se aleja cada vez más de la banda máxima de flotación establecida por el BCRA, que actualmente es de $1.688,7 y se ajusta diariamente en base a la inflación oficial de dos meses atrás (t-2).
Precio del dólar más bajo: causas
La tranquilidad cambiaria tiene como eje la menor demanda local de divisas y la mayor oferta, impulsada por las exportaciones agrícolas —en pleno período de cosecha gruesa— y por las emisiones de deuda en moneda estadounidense por parte de las empresas.
"Entre los factores favorables se incluyen una buena cosecha, una mayor estabilidad política tras las elecciones de mitad de mandato de octubre pasado y un importante avance en materia de reformas. En los últimos meses, el Congreso ha aprobado una ley para flexibilizar el mercado laboral y reducir los costos para las empresas, así como un plan para incentivar fiscalmente la inversión de las pymes. Por otro lado, el aumento de los precios mundiales de la energía desde finales de febrero impulsará los ingresos por exportaciones y las reservas internacionales, al tiempo que frenará la desinflación", resumieron los economistas de FocusEconomics en su informe.
De hecho, el relevamiento prevé un crecimiento del PBI del 3,2% en 2026 y sostiene que la economía avanzará "más rápidamente" que el promedio regional, impulsada por reformas estructurales, inversión en energía y minería, la sólida actividad exportadora agrícola y la mejora de la confianza empresarial tras las elecciones de 2025. No obstante, advierte que la estricta política fiscal actuará como freno.
A este diagnóstico, Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, suma: "La calma cambiaria se profundiza y el Banco Central anticipa nuevas bajas en el precio del dólar a corto plazo. Vladimir Werning, vicepresidente de la entidad, confirmó ante inversores en EE.UU. que la demanda de divisas para atesoramiento se desplomó drásticamente".
Según explica, tras picos de compras por u$s5.458 millones durante las elecciones de 2025, las adquisiciones minoristas cayeron a menos de la mitad en los últimos meses.
"A este escenario se suma una oferta robusta impulsada por el sector privado. Las empresas aún deben liquidar u$s3.200 millones provenientes de Obligaciones Negociables (ON). En paralelo, el campo aporta aire fresco con los primeros resultados de la cosecha gruesa. Según el INDEC, las exportaciones de maíz crecieron casi un 20% en marzo y se esperan cifras superiores para el bimestre abril-mayo", concluye Morales.
Por lo pronto, las principales amenazas son un eventual repunte de la inflación —impulsado por la guerra en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo— y una microeconomía que aún no muestra señales claras de crecimiento.
Precio del dólar: qué esperan los economistas
Entre quienes proyectan los valores más bajos para fin de año figuran bancos y consultoras internacionales de peso.
En concreto, las estimaciones son:
- Barclays Capital estima un tipo de cambio mayorista de $1.335
- Pezco Economics proyecta $1.382
- 4Intelligence prevé $1.460
- Moody's Analytics calcula $1.478
- EMFI estima $1.501
- JPMorgan proyecta $1.550
- Quantum Finanzas —la consultora de Daniel Marx— espera $1.603
"Es un escenario en el que se observa un tipo de cambio que se mantiene apreciado y luego se corrige marginalmente en el año, con atraso del tipo de cambio real", afirma a iProfesional Fernando Baer, economista jefe de Quantum.
Por su parte, Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, que proyecta un dólar mayorista de $1.627 para diciembre, agrega: "Esta proyección contempla un escenario en el que no ocurre ningún shock negativo. Implica seguir la inflación desde los niveles actuales, en torno al 2% mensual. El Gobierno buscará mantener apreciado el tipo de cambio para desacelerar lo más rápido posible la inflación".
En tanto, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores, que prevé $1.675 para fin de año, señala: "El pronóstico supone estabilidad cambiaria durante el segundo trimestre y una leve tendencia al alza hacia la segunda mitad del año, cuando suele haber menor oferta de divisas, pero en un contexto de movimiento 'controlado'".
En promedio, los más de 40 economistas relevados por FocusEconomics estiman un tipo de cambio de $1.699,2 para diciembre, por debajo de los $1.713 previstos en el informe del mes anterior. Esto implica una devaluación esperada de 16,8% para todo 2026.
Un dato relevante de la City surge del mercado de futuros: en el Rofex-Matba (A3), el tipo de cambio mayorista para diciembre ya se negocia en torno a $1.605, es decir, 94 pesos por debajo del promedio estimado por los economistas.
De concretarse estos valores, la depreciación del peso sería del 10,3% en todo 2026.
Mientras las proyecciones del dólar bajan, las estimaciones de inflación suben: los analistas esperan un alza de precios del 29% para todo el año, dos puntos porcentuales por encima del relevamiento previo.
En el corto plazo, con el ingreso de divisas de la cosecha gruesa, el panorama luce estable. Sin embargo, el interrogante es qué ocurrirá una vez finalizado ese período.
"El riesgo dependerá de cuántos dólares logre comprar el Banco Central, del calendario de pagos de deuda externa y del frente político después de julio. Si el Gobierno logra reactivar la economía y sostener el flujo de divisas, podría alcanzarse ese tipo de cambio de $1.627 en diciembre. Pero siempre pueden surgir complicaciones en el camino", concluye Menescaldi.