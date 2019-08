ANMAT prohibió una serie de productos alimenticios: conocé cuáles son

Este miércoles el organismo de control dio a conocer su decisión a través de dos disposiciones publicadas en la web oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un aceite de oliva y de una solución fisiológica esterilizada.

En el primer caso, la medida está plasmada en disposición 6890/2019, que se publicó en el Boletín Oficial de este miércoles, y se refiere al producto cuyo rótulo indica: "'Aceite de oliva', extra virgen, calidad premium, marca: Oliva gh, Mendoza- Argentina, calidad de exportación, primera prensada en frío, RNE N° 02-034.489, RNPA N° 02-563.794″.



"El producto ofrecido infringe el artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y los artículos 6 bis, 13, 155 y 535 del CAA, por carecer de autorizaciones de establecimiento y de producto, resultando estar falsamente rotulado al consignar en sus rótulo registro pertenecientes a otro producto, no cumplir con las características físico-químicas para aceite de oliva del producto, resultando ser en consecuencia un producto ilegal", indicó la ANMAT.



Y agregó: "Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284″.



Por otra parte, mediante la disposición 6891/2019, el organismo prohibió el uso, la comercialización y distribución del producto rotulado como: "Solución fisiológica esterilizada FNA VI Ed Drosa por 100 cc, administrar por vía nasal, no usar por vía inyectable, lote 001-8 y vencimiento 05/20, elaborado por Dasipa Ind. y Com. SRL, Distribuido por San Antonio Group SRL".



La medida se adoptó tras verificar que se trataba de unidades falsificadas. En consecuencia, la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) consideró que "toda vez que se trata de un producto respecto del cual se desconoce el efectivo origen, condiciones de elaboración y contenido, el mismo resulta peligroso para la salud de los pacientes a los que se administre, no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia" y recomendó prohibir su venta "a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del medicamento involucrado".



Por otro lado, ANMAT informó a la población que se ha ordenado el retiro del mercado de una serie de productos alimenticios, que son los siguientes:



- Chivito en escabeche deshuesado, RPPA: 050008853, marca "El Sauce", RPE N° 05-000235, elaborado y fraccionado por Establecimiento El Sauce, Avda. Los Constituyente S/N, Corrientes.



- Carpincho en escabeche deshuesado, RPPA: 050008852, marca "El Sauce", RPE N° 05-000235, elaborado y fraccionado por Establecimiento El Sauce, Avda. Los Constituyente S/N, Corrientes.



- Ciervo en escabeche deshuesado, RPPA: 050008856, marca "El Sauce", RPE N° 05-000235, elaborado y fraccionado por Establecimiento El Sauce, Avda. Los Constituyente S/N, Corrientes.



- Jabalí en escabeche deshuesado, RPPA: 050008855, marca "El Sauce", RPE N° 05-000235, elaborado y fraccionado por Establecimiento El Sauce, Avda. Los Constituyente S/N, Corrientes.



- Vizcacha en escabeche deshuesado, RPPA: 050008854, marca "El Sauce", RPE N° 05-000235, elaborado y fraccionado por Establecimiento El Sauce, Avda. Los Constituyente S/N, Corrientes.



La medida fue adoptada luego de que el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos informara que procedió a su decomiso debido a que las fechas de vencimiento estarían adulteradas y poco legibles. Asimismo, según lo aclarado por la Subdirección de Bromatología de la provincia de Corrientes, el Registro Provincial de Establecimiento (RPE) exhibido no estaría habilitado para tránsito federal, siendo el mismo inexistentes.



Teniendo en cuenta el tipo de productos detallados y que no puede verificarse su origen, materias primas utilizadas y proceso de elaboración, esta Administración Nacional recomienda, a quienes los hayan adquirido o los tengan en su poder, que se abstengan de consumirlos.