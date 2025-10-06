Los datos claves para las vacaciones de 2025 son la cantidad de días que corresponde según el año de ingreso y qué monto extra se cobrará

Las vacaciones del año 2025 ya están encima, debido a que el período para tomarlas van del 1 de octubre pasado al 30 de abril de 2026, y hay dos datos claves a tener en cuenta: cuántos días te corresponden según la antigüedad en el empleo y cuánto vas a cobrar junto a tu sueldo por plus vacacional.

Cuántos días de vacaciones corresponden

Según la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina, las vacaciones se deben tomar durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026

La norma establece los días mínimos de vacaciones pagas que corresponden en 2025 según la antigüedad del trabajador en su empleo. Estos descansos son días corridos. Cuando corresponde, el cálculo puede realizarse de forma proporcional.

Cuando la antigüedad no alcanza un año completo y no se han cumplido los 6 meses, la Ley prevé un cálculo proporcional.

Las vacaciones deben comenzar el primer día hábil de la semana (lunes) o el primer día hábil siguiente si ese día fuese feriado.

El empleador debe notificar las fechas con antelación, y si bien las vacaciones deben ser otorgadas en ese período, se puede acordar fraccionarlas o postergarlas si existen necesidades del servicio.

Vacaciones 2025 según el año de ingreso

Ingreso hasta 2005: 35 días de vacaciones, siempre que la antigüedad excedas los 20 años.

Ingreso entre 2006 y 2015: 28 días.

Entre 2014 y 2019: 21 días.

Entre 2018 y 2024: 14 días.

En 2025: 14 días, si trabajaste como mínimo la mitad de los días hábiles del año.

En 2025: 1 día cada 20 trabajados, si tu tiempo de desempeño fue menor.

La regla de "1 día cada 20 días trabajados", puede variar según la norma o convenio aplicable a la actividad.

El punto clave: cómo es el plus por vacaciones

El salario que el trabajador percibe durante su período de descanso debe ser superior al sueldo habitual, conocido como el plus vacacional.

El cálculo de la remuneración por vacaciones se hace dividiendo el sueldo mensual por 25 (en lugar de por 30) y multiplicando ese valor diario por la cantidad de días de vacaciones que corresponden.

Esto asegura un incremento del 20% en el valor diario de la remuneración durante la licencia por vacaciones.

Qué permiten los convenios colectivos

Varios convenios colectivos de Trabajo establecen condiciones más favorables que las mínimas legales, por lo que es clave revisar el convenio aplicable a la actividad.

La Ley de Contrato de Trabajo permite fraccionar la licencia, asegurando un período continuo no menor a dos tercios del total, si hay acuerdo. Los convenios colectivos suelen especificar cómo se implementa este fraccionamiento, Por ejemplo, si corresponden 28 días, se pueden tomar 14 y 14, con acuerdo.

Los convenios colectivos también pueden modificar las reglas sobre el período de otorgamiento o el aviso anticipado (los 45 días) si establecen un régimen distinto, siempre que sea más beneficioso para el trabajador.

Si bien la Ley de Contrato de Trabajo establece días corridos, algunos convenios colectivos se basan en el conteo de días hábiles (excluyendo fines de semana y feriados) para el cómputo, resultando en un beneficio real mayor para el trabajador, aunque esta práctica debe estar claramente establecida y ser más favorable.

Para estas vacaciones 2025, es importante conocer cuántos días corresponden según el año en que ingresaste al empleo y cómo se calcula el extra de salario que se liquida para este período.