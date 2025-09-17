La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que conduce Hugo Moyano, selló un nuevo entendimiento con las cámaras empresarias FAETYL y FADEEAC. El convenio, vigente entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, establece mejoras en el sueldo y el salario de los choferes, junto con un bono extraordinario y beneficios adicionales. Desde el gremio destacaron que el entendimiento busca proteger el empleo en el sector y garantizar mejores condiciones de trabajo para los afiliados.

Cómo queda el sueldo mínimo de un camionero desde septiembre

A partir del 1° de septiembre, el salario básico de un conductor de primera categoría asciende a $802.759,29 mensuales, con adicionales por zona que en el sur del país pueden elevarse hasta un 40%.

El acuerdo contempla una suba salarial total del 6,3%, repartida en seis tramos, además de un bono no remunerativo de $25.000 en septiembre y una asignación extraordinaria de $840.000 a pagarse en cuatro cuotas a partir de enero. En el acuerdo, además, las partes establecieron una contribución a la obra social. que será de 20.000 pesos en septiembre-noviembre y 22.000 pesos en diciembre-febrero.

Dada la variedad de ramas dentro de la actividad de Camioneros, se pueden tomar algunos ejemplos de los salarios básicos vigentes desde septiembre. Un peón percibe cerca de $730.000, mientras que los operarios de residuos y limpieza alcanzan los $740.000. En el caso de los auxiliares operativos de primera categoría,