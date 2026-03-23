KURU nombró nuevo socio y Director Comercial

Ariel Picciolo aporta a la plataforma de gastos corporativos más de 25 años de experiencia en servicios financieros, fintech y gestión de negocios

La plataforma de gestión de gastos para empresas, KURU, anunció la incorporación de Ariel Picciolo como Socio y Director Comercial.

Picciolo aporta más de 25 años de experiencia en servicios financieros, fintech y gestión de negocios. Su llegada refuerza la estrategia de crecimiento de la compañía en Argentina y la región, consolidando su posicionamiento en soluciones innovadoras de pagos y data management.

Perfil de líder

Picciolo desarrolló gran parte de su carrera en American Express, donde ocupó roles de dirección durante más de dos décadas, incluyendo Vicepresidente y Gerente General de Global Corporate Services en Argentina.

En ese período lideró equipos de alto rendimiento, impulsó la penetración de mercado en segmentos corporativos y B2B, y formó parte del directorio de la compañía. Posteriormente, se desempeñó como Managing Director en Conciliac, profundizando su expertise en transformación de negocios y desarrollo de nuevas oportunidades.

Reconocido por su visión estratégica, capacidad analítica y liderazgo influyente, Picciolo ha sido clave en la creación de equipos de alto desempeño y en la implementación de proyectos de innovación bajo diversas condiciones de mercado. Su perfil combina creatividad, orientación a resultados y habilidades de relacionamiento que fortalecen la cultura colaborativa de KURU.

Con esta incorporación, KURU reafirma su compromiso de atraer talento de excelencia para seguir impulsando soluciones diferenciales en el ecosistema de pagos y servicios financieros, consolidando su rol como referente en la industria.