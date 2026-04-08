Trabajadores del sector estatal y médicos residentes percibirán incrementos progresivos en sus haberes y una suma adicional extraordinaria de $40.000

Los empleados públicos nacionales tendrán aumentos escalonados hasta mayo de 2026. El Gobierno oficializó la medida a través del Decreto 206/2026, que establece un esquema de incrementos progresivos y el pago de una suma fija excepcional.

La norma alcanza tanto a trabajadores permanentes como no permanentes de la administración pública nacional. Los aumentos se aplicarán de manera retroactiva sobre las retribuciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al último día del mes anterior.

El decreto establece que los incrementos se calculan sobre la base de las remuneraciones vigentes al cierre del mes previo, lo que garantiza que cada aumento se aplique sobre el sueldo ya actualizado.

Cuánto será el aumento para empleados públicos mes a mes

El cronograma de aumentos salariales para estatales arranca en enero con 2,5%. Los incrementos se distribuyen en cinco meses con porcentajes decrecientes.

El esquema establece subas del 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2,0% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo. Todos los ajustes se aplican con carácter retroactivo desde el primer día de cada mes.

La medida generó críticas desde el sector gremial. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó el alcance de los incrementos.

"El último incremento otorgado va a quedar 10 puntos por debajo de la inflación", advirtió el dirigente sindical. La frase resume el malestar de los gremios estatales con el esquema dispuesto por el Gobierno.

Suma fija de $40.000 para estatales: cuándo se paga

Además de los aumentos porcentuales, el decreto dispone el pago de una suma fija excepcional de $40.000. El monto se abonará en mayo de 2026.

La suma fija tiene carácter excepcional y no bonificable, lo que significa que no se incorpora a los haberes mensuales ni se toma como base para calcular futuros incrementos.

Este beneficio alcanza a todos los trabajadores comprendidos por el Convenio Colectivo de Trabajo General de la administración pública nacional. El pago se realizará en una única cuota junto con los haberes de mayo.

Topes para horas extras de empleados públicos

La normativa también fija límites para el cobro de horas extras. Los topes aplican a servicios extraordinarios, excepto aquellos requeridos por terceros.

Los montos establecidos van desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Estos valores se ajustan mes a mes siguiendo el mismo esquema temporal que los aumentos salariales.

La medida busca ordenar los pagos por prestaciones fuera del horario habitual. Los límites se actualizan progresivamente para mantener cierta correspondencia con la evolución de los salarios base.

Cuánto cobrarán los médicos residentes nacionales

El decreto establece una actualización específica para los médicos residentes que se des