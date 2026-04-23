Feria del Libro 2026: precios de entradas, agenda y cómo obtener el Cheque Libro de $10.000

Con charlas de Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero, arranca una edición histórica de la Feria del Libro de Buenos Aires

La Feria del Libro de Buenos Aires abre sus puertas en el predio de La Rural este jueves para celebrar su 50° aniversario. Este encuentro, consolidado como el evento cultural más convocante de América Latina, inicia una edición marcada por la innovación educativa y el fomento a la lectura a través de herramientas directas para los estudiantes. A continuación, una guía con los principales eventos, lanzamientos y beneficios como el Cheque Libro escolar que lanzó el Gobierno junto a la Fundación El Libro.

El "Cheque Libro": 60 mil beneficios para estudiantes

Uno de los hitos de esta apertura fue la firma del convenio "Sembrando Capital Lector". La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, sellaron este acuerdo en la Biblioteca Nacional.

La iniciativa contempla la entrega de hasta 60.000 chequelibros escolares por un valor de 10.000 pesos cada uno. Este recurso se destinó a alumnos de nivel primario y secundario que participen de las visitas escolares previamente inscritas. Cada cheque libro funcionará como un medio de pago exclusivo para la adquisición de obras en los stands adheridos dentro del predio ferial.

Esta iniciativa del Cheque Libro Escolar gratuito para estudiantes, se llevará adelante en el marco de dicho encuentro cultural, entre el 23 de abril y el 11 de mayo. Los cheque-libros serán distribuidos por las delegaciones escolares que participen de visitas organizadas e inscriptas previamente.

Asimismo, con la compra de la entrada tradicional, que tiene un valor de 8.000 pesos, el visitante tradicional de la Feria del Libro se lleva un Cheque Libro por 12.000 pesos y cupones para gastar en librerías y editoriales participantes.

Una agenda de relieve internacional

Bajo el lema "La Feria de siempre, como nunca la viste", la programación de este año destaca por la presencia de figuras globales y actividades diversificadas:

País Invitado de Honor : Perú desembarcó con una delegación de 60 miembros y un pabellón de 500 metros cuadrados inspirado en el Qhapac Ñan, el gran camino inca que perdura a través de los años, como una hebra viva que atraviesa montañas y fronteras, uniendo geografías, pueblos y memorias de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Perú contará con un espacio de 500 metros cuadrados en el que se incluirán librería, zona infantil, un auditorio, zona de negocios y una muestra literaria. La exposición, denominada "Vanguardias del Sur: Idea, arte y polémica desde los Andes", es desarrollada por la Casa de la Literatura Peruana y trata sobre los movimientos de vanguardia de Puno, Arequipa y Cusco, entre 1920 y 1940, y su influencia en países del sur, desde Bolivia hasta Argentina. La delegación peruana estará conformada por 60 miembros que representan la diversidad de narradores, y entre los que se encontrarán también editores, poetas, ilustradores, mediadores de lectura, especialistas en literatura y ciencias sociales, y narradores orales en lenguas originarias.

: Perú desembarcó con una delegación de 60 miembros y un pabellón de 500 metros cuadrados inspirado en el Qhapac Ñan, el gran camino inca que perdura a través de los años, como una hebra viva que atraviesa montañas y fronteras, uniendo geografías, pueblos y memorias de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Premios Nobel: El autor chino Mo Yan y el sudafricano J. M. Coetzee encabezan la lista de invitados internacionales. Mo Yan, (Seudónimo de Guan Moye) quien fue galardonado en 2012 y es conocido como "El Kafka chino", cultor del "realismo alucinatorio". Por su parte, J. M. Coetzee, escritor sudafricano ganador del 2003, quien visita el país por tercera vez y ha escrito más de 18 novelas, dos libros de cuentos y once ensayos.

El autor chino y el sudafricano encabezan la lista de invitados internacionales. Homenaje a Borges : El visitante que ingrese por el Pabellón Ocre se encontrará con un laberinto interactivo que invita a los lectores a perderse entre sus pasillos mientras la voz de Borges narra su concepción de lo que los laberintos significan. Quienes recorran el espacio observarán inscripciones que le permitirán encontrar la salida, poniendo en práctica la idea de que del laberinto se sale leyendo. En el centro de la instalación se podrá ver un video-documental para conocer más sobre el autor y su obra. Los homenajes al autor de Ficciones se completan con un espacio inmersivo y una exposición Borges Nacional y Universal.

50 escritores por 50 fotógrafos: La Feria homenajea en esta edición aniversario a algunos de los grandes escritores y escritoras de la Argentina fallecidos entre 1975 y 2025, durante este medio siglo de su historia. De Jorge Luis Borges a Juan Gelman, de Silvina Ocampo a Tamara Kamenszain, pasando por Abelardo Castillo, Olga Orozco, Osvaldo Bayer, Vlady Kociancich, Manuel Puig, Sara Gallardo, María Elena Walsh, Leopoldo Brizuela, Tomás Eloy Martínez, Juan Forn, Silvina Bullrich, Julio Cortázar y tantos otros que pasaron por la lente de Sara Facio, Eduardo Comesaña, Alejandra López, Eduardo Grossman y varios de los más talentosos fotógrafos de nuestro país, bajo la curaduría de Rafael Calviño.

La inauguración oficial será este jueves 23 de abril con un evento de lujo. Por primera vez, tres escritoras argentinas —Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada— protagonizaron el diálogo de apertura hoy a las 18:00 h.

Con la periodista y escritora María O’Donnell como moderadora, el evento se desarrollará en la Pista Central del predio ferial La Rural, con la presencia de más de 1.500 invitados y un comienzo que sorprenderá a todos. Ese evento es solo con invitación.

Escritores nacionales e internacionales

Además de los mencionados Premios Nobel, para la Feria del Libro 2026 llegarán también a Buenos Aires escritores prestigiosos como:

el cubano Leonardo Padura , autor de El hombre que amaba a los perros;

, autor de El hombre que amaba a los perros; el italiano Andrea Bajani , recientemente ganador del Premio Strega 2025 por su novela El aniversario;

, recientemente ganador del Premio Strega 2025 por su novela El aniversario; Kiran Desai , una de las escritoras indias más destacadas de la narrativa contemporánea en lengua inglesa y conocida por ser la mujer más joven en ganar el Premio Booker en 2006;

, una de las escritoras indias más destacadas de la narrativa contemporánea en lengua inglesa y conocida por ser la mujer más joven en ganar el Premio Booker en 2006; la colombiana Pilar Quintana, una de las voces más potentes de la literatura latinoamericana contemporánea y ganadora del Premio Alfaguara de Novela (2021) por su obra Los abismos.

Completan la lista de grandes figuras, entre muchos otros, Benoît Coquil (Francia), Héctor Abad Faciolince (Colombia), Jean-Philippe Toussaint (Bélgica), Eugenia Kuznetsova (Ucrania), Marcelo Rubens Paiva (Brasil), Luis García Montero (España), Patrick Svensson (Suecia), Horacio Castellanos Moya (Honduras), Cléa Chopard (Suiza), Arià Paco (España), Nona Fernández (Chile), Daniel Saldaña París (México), Adriana Calcanhotto (Brasil), Francisco "Paco" Cerdá (España), Jonathan Taplin (Estados Unidos), Natasha Kanapé Fontaine (Canadá), María Belén Milla Altabás (Perú), Pedro Serrano (España), Lorna Shaugnessy (Irlanda), María Fernanda Ampuero (Ecuador), Kim Ho-Yeon (Corea del Sur), Frank Báez (República Dominicana) y Daniel Munduruku (Brasil).

Habrá ciclos de escritores argentinos y latinoamericanos. En ese marco, se destaca el ciclo Diálogos "50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina", que tendrá lugar del 29 de abril al 1 de mayo. Las ediciones anteriores de la Feria fueron abiertas por Juan Sasturain, Liliana Heker, Martín Kohan, Luisa Valenzuela y Claudia Piñeiro. "Los cinco, entre otros notables escritores y escritoras, participarán de este especial que propone una conversación coral sobre la lectura y la escritura como prácticas históricas, políticas y culturales", afirma la coordinadora general, Verónica Abdala.

Por su parte, el ciclo La Palabra Indígena será un espacio destinado a escuchar, entrevistar, conocer y leer a representantes de las lenguas originarias. Con respuesta masiva del público, la FIL de Buenos Aires inauguró en 2024 este encuentro que este año se llevará adelante del 6 al 8 de mayo en la Sala Alfonsina Storni, salvo la apertura que será en la Sala Victoria Ocampo, ampliada. Ese día, 6 de mayo, a las 19.00, el premio Nobel sudafricano J. M. Coetzee, junto con el escritor Fabián Martínez Siccardi, presentará el libro de coautoría Un mal salvaje. La coordinación estará a cargo de Liliana Ancalao, poeta del pueblo mapuche.

Estructura y eventos destacados

La arquitectura de la Feria del Libro se renovó para este aniversario. El nuevo Pabellón 8 ofrece más de 2.750 metros cuadrados con muestras que vinculan la tecnología y la industria gráfica. Por su parte, la Pista Central se transformó en un escenario para shows musicales y transmisiones en vivo.

Para quienes buscan profundizar en la relación entre cultura y técnica, las Jornadas Educativas (24 y 25 de abril) abordarán el impacto de la Inteligencia Artificial en el aula bajo la consigna "Innovar con sentido". La programación, que contará con especialistas nacionales e internacionales, tendrá como ejes temáticos la Inteligencia Artificial, las neurociencias aplicadas, la ciudadanía digital, la educación emocional y los nuevos desafíos del aula.

También en el marco de esta edición, el Maratón de Lectura (martes 28 de abril a las 19:00) se dedicará a los 50 años del golpe cívico-militar de 1976. Se propone como un acto de memoria: tendrá como objetivo dar voz a los textos y autores reprimidos y censurados durante la última dictadura. La destrucción masiva de libros, el silenciamiento y el exilio de sus autores, fueron algunas de las consecuencias de esa represión encarnizada sobre la cultura, cuya expresión más brutal es la larga lista de escritores desaparecidos. Voces invitadas leerán textos de Cecilia Absatz, Osvaldo Bayer, Elsa Borneman, Haroldo Conti, Copi, Juan Gelman, Griselda Gambaro, Luis Gusmán, Laura Devetach, Enrique Medina, Tomás Eloy Martínez, Blas Matamoro, Manuel Puig, Reina Roffé, Osvaldo Soriano, David Viñas y Rodolfo Walsh.

Otro eje central será el Programa Libro % para Bibliotecas Populares. Del 8 al 10 de mayo, el encuentro organizado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) permitirá que los representantes de las bibliotecas populares de todo el país compren libros con un 50% de descuento sobre el PVP (precio de venta al público).

Y por primera vez, la Pista Central de la Rural se llenará de música y vivos. En esta edición, los visitantes verán una carpa gigante para bailar y disfrutar de recitales o programas especiales. Serán parte de esta propuesta Urbana Play, Mega, Radio con vos, Rock n’ Pop, entre otros.

Martes 28 estarán Paula Maffía y Lucy Patané;

Jueves 30, Violentango y La Fernández Fierro;

Lunes 4, Nikko;

Martes 5, Fantasmagoria y Richard Coleman;

Jueves 7, Kumbia Queers, Barby Recanati y Paula Trama.

Sábado 9, Festival por los 10 años de Futurock

Domingo 10, Blender, Blanca Paloma y Fiesta Polenta.

Sponsors y expositores

Cada jornada de la Feria del Libro cuenta con innumerables eventos, presentaciones de libros nuevos y actividades con escritores y disertantes organizados por las editoriales expositoras.

Pero además, a la Feria del Libro se suman todos los años muchas empresas y sponsors, con propuestas experienciales para los participantes. Estos son algunos de ellos:

Se inaugura El espacio del hincha . La señal deportiva DSPORTS –la única que transmitirá los 104 partidos del Mundial– se propone conjugar la pasión por el fútbol con la cultura, el entretenimiento para toda la familia y momentos de conexión con la literatura y el arte, a través de los libros de la Fundación Norma y Leo Werthein. Otro de los grandes momentos será el de la presentación del libro de la Copa Argentina. En sus más de 180 metros cuadrados, el espacio invita a palpitar el clima mundialista a través de pantallas, activaciones y contenidos exclusivos que anticipan la Copa Mundial de la FIFA 2026.

. La señal deportiva DSPORTS –la única que transmitirá los 104 partidos del Mundial– se propone conjugar la pasión por el fútbol con la cultura, el entretenimiento para toda la familia y momentos de conexión con la literatura y el arte, a través de los libros de la Fundación Norma y Leo Werthein. Otro de los grandes momentos será el de la presentación del libro de la Copa Argentina. En sus más de 180 metros cuadrados, el espacio invita a palpitar el clima mundialista a través de pantallas, activaciones y contenidos exclusivos que anticipan la Copa Mundial de la FIFA 2026. McDonald's contará con un espacio exclusivo en el predio de La Rural, inspirado en el universo de El Chavo, donde los asistentes podrán sacarse fotos. La acción complementa la última colección de su Cajita Feliz. A su vez, como parte de esta iniciativa, McDonald’s llevará adelante espacios de lectura en vivo abierto al público los días 25 de abril, 3 y 10 de mayo a las 17, y el 9 de mayo a las 15:30, en la Zona Infantil, Sala Biblioteca Pabellón Amarillo, junto a Topa y Muni .

Entradas gratuitas y precios

Este año habrá un beneficio extra: acceso gratuito de lunes a jueves a partir de las 20h (con excepción del jueves 23 de abril y del lunes 11 de mayo).

¿Quiénes entran sin cargo todos los días?

Menores: Hasta los 12 años inclusive, acompañados de un mayor.

Docentes: Presentando recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.

Personas con discapacidad: Presentando certificado.

Visitas escolares: Delegaciones previamente registradas. Clic aquí.

Pase Cultural: Presentando la tarjeta o app.

¿Quiénes entran sin cargo de lunes a viernes?

Estudiantes, jubilados y pensionados: Presentar libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos. (excepto feriado del viernes 1 de mayo)

El valor de la entrada tradicional:

Lunes a jueves: $8.000.-

Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.-

Al adquirir la entrada, online o presencial, se recibe:

Un cheque libro de $12.000 que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria.

que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria. Cupones por el valor de la entrada que adquiriste, que podrás usar en todos los stands de libros de la Feria.

La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026, de lunes a viernes de 14 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas, siempre en el Predio Ferial La Rual de Palermo, Ciudad de Buenos Aires.