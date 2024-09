Get The Look abre su primera tienda en Mar del Plata

Get The Look, espacio exclusivo de cosmética, maquillaje y perfumería, abrió su primera sucursal en el Shopping Paseo Aldrey ubicado en la calle Sarmiento 2685 en Mar del Plata. La nueva tienda ofrece su amplia gama de productos de maquillaje, fragancias, skincare y tools, al mismo tiempo que genera nuevos puestos de trabajo en la ciudad.

"Desde Get The Look promovemos una belleza sin fronteras con acceso a todas las personas que quieran lograr su mejor expresión. Con ello buscamos romper estereotipos e impulsar un concepto más diverso e inclusivo de la belleza a partir de una propuesta conveniente y del asesoramiento personalizado. Con la apertura de esta tienda, reafirmamos el compromiso de acercar nuestra propuesta de valor a diferentes comunidades y brindar experiencias de bienestar a más personas. Estamos muy contentos de estar presentes en uno de los principales centros comerciales de una ciudad tan importante como Mar del Plata", afirmo Belén Seara, directora Comercial de Get The Look.

La apertura en "La Feliz" forma parte de la estrategia de expansión de Get The Look en los principales centros comerciales del país. De esta manera, lleva su concepto a diferentes regiones, y refleja su propósito de hacer posible un mundo ilimitado de belleza, brindando acceso a productos de calidad y promoviendo la libre expresión corporal. Para celebrar este momento significativo, el negocio realizó un evento de inauguración que incluyó juegos interactivos, promociones especiales, descuentos exclusivos y regalos sorpresa para clientes.

Actualmente, Get The Look cuenta con 23 tiendas físicas distribuidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, y un equipo de más de 120 profesionales y asesores de belleza que brindan atención y asesoramiento personalizado. Ofrece una amplia selección de marcas y estilos y dentro su portafolio de productos presenta marcas propias de make up, tools y skin, y otras como Extreme, Get The Look, Studio 9 y Home Spa. Además, el formato cuenta con su propio canal de venta online www.getthelook.com.ar.

Get The Look forma parte del ecosistema de negocios de Farmacity, junto a la red de farmacias, Simplicity, The Food Market y sus ecommerce. Cada una de estas propuestas de valor están centradas en mejorar la salud y el bienestar integral de las personas, generando nuevas oportunidades y experiencias para sus clientes.

