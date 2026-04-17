La marca europea de moda low cost que abre seis tiendas en Argentina y desafía al mercado textil

La cadena francesa de moda masiva desembarca con un plan de seis locales en doce meses y apunta al segmento de ropa accesible para toda la familia

Kiabi confirmó su desembarco en Argentina. La cadena francesa de moda masiva llega al país con un plan de expansión que incluye seis tiendas en los próximos doce meses.

Se trata de una de las marcas europeas más consolidadas del segmento low cost. Su modelo combina ropa para toda la familia, precios accesibles y locales de gran superficie.

La apuesta es clara: ganar volumen rápido en un mercado textil cada vez más competitivo. El objetivo es posicionarse como una opción de primera línea para las familias argentinas que buscan renovar vestuario sin pagar precios premium, priorizando la relación calidad-precio por sobre los márgenes altos por prenda.

Seis tiendas de 1.200 metros cuadrados cada una

El proyecto contempla una primera etapa de seis locales. La distribución incluirá tanto shoppings como zonas comerciales a la calle.

Cada punto de venta tendrá una superficie cercana a los 1.200 metros cuadrados. Es el mismo formato que Kiabi utiliza en Europa y otros mercados donde opera actualmente.

Ese tamaño permite concentrar todas las líneas en un solo espacio. La experiencia de compra se diseña para que el cliente encuentre ropa para adultos, niños y adolescentes en un mismo recorrido.

Los pasillos buscan evitar la saturación visual. La marca privilegia recorridos simples y claros dentro del local.

La compañía todavía no informó la fecha exacta de la primera apertura. El estreno está previsto para los próximos meses y marcará el inicio formal de la operación en el país.

Dónde abrirán los primeros locales de Kiabi en Argentina

El plan no se limita a la Ciudad de Buenos Aires. La estrategia prevé abrir los primeros puntos en CABA y el Gran Buenos Aires.

Una vez consolidada esa base, la marca avanzará hacia otras provincias. La idea es construir presencia nacional de forma progresiva.

Kiabi combinará dos tipos de ubicaciones. Por un lado, centros comerciales de alto tráfico. Por el otro, zonas comerciales con fuerte circulación peatonal.

Con ese mix, la cadena busca asegurar visibilidad, accesibilidad y volumen de ventas desde el inicio. Cada punto se elige pensando en captar al público familiar que prioriza conveniencia y precio.

Qué productos venderá Kiabi y a qué público apunta

Kiabi llegará con un catálogo amplio y transversal. La oferta cubrirá distintas necesidades de vestuario.

El portfolio incluye:

Indumentaria básica y casual para mujeres y hombres

Ropa infantil y juvenil

Prendas deportivas livianas

Accesorios y complementos

El foco está puesto en ropa funcional para el uso diario. Los diseños siguen tendencias urbanas, pero evitan lo extremo o lo estacional.

La marca privilegia prendas versátiles. El criterio es que cada producto sea fácil de combinar y esté pensado para el consumo masivo.

El público objetivo son las familias argentinas que buscan renovar vestuario regularmente. En ese segmento, la relación precio-calidad se vuelve el eje central de la propuesta.

Fast fashion con precios bajos y competencia directa

Kiabi se posiciona en el segmento de moda accesible. Sus precios buscarán ser competitivos frente a la oferta local.

Su modelo de fast fashion masivo la coloca en competencia directa con cadenas ya instaladas, tanto nacionales como internacionales. El mercado argentino tiene jugadores consolidados en ese rubro.

La empresa apuesta a su experiencia en más de 20 países para adaptarse rápido. El objetivo es ofrecer precios bajos sostenidos, sin depender de promociones agresivas.

La estrategia se basa en generar rotación constante de productos y fidelización del cliente, más que en buscar márgenes altos por cada prenda vendida, un enfoque que prioriza el volumen sobre la rentabilidad unitaria.

En un contexto donde el consumidor argentino cuida cada gasto, ese modelo puede encontrar terreno fértil. La clave será mantener esos precios a lo largo del tiempo.

Quién maneja la operación de Kiabi en Argentina

La llegada de Kiabi al país no se realiza de forma directa desde Francia. La operación queda a cargo de Grupo One, una sociedad integrada por el empresario argentino Manuel Antelo junto con socios franceses, un esquema que combina conocimiento del mercado local con la experiencia internacional de la marca.

Grupo One se encarga de la búsqueda de locales. También gestiona la logística, la operación comercial y la adaptación del modelo de negocio a los hábitos de consumo argentinos.

La primera tanda de seis tiendas funciona como prueba de mercado. Si los resultados acompañan, el plan prevé acelerar la expansión en los años siguientes con nuevas aperturas.

El desembarco de Kiabi en Argentina se suma a la lista de marcas internacionales que apuestan al país en el último tiempo. El segmento de moda masiva muestra dinamismo a pesar de las dificultades económicas.