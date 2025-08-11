Se trata de la oferta de inmuebles más alta desde el 2015. Asimismo, las subas, en promedio, se encontraron por debajo de la inflación

Los alquileres de departamentos usados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvieron a anotar un incremento que, en promedio, se encuentra por debajo de la inflación en el segundo trimestre del 2025, según detalló el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El reporte muestra que el valor publicado del metro cuadrado en alquiler de departamentos usados promedió una suba del 45,0% para los monoambientes, 46,6% para las unidades de 2 ambientes y 44,1% para los departamentos de 3 ambientes, durante abril, mayo y junio.

Los alquileres suben por debajo de la inflación

El informe resaltó que "el incremento medio del valor de publicación de los alquileres de departamentos usados continuó en un nivel inferior a la variación estimada por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) pero por un margen muy acotado: 45,5% de los alquileres versus 48,3% de IPCBA".

En este sentido, destacó que el registro del segundo trimestre del año "en términos históricos, se trata de la segunda menor diferencia entre ambas variables: hay que retroceder 5 años para encontrar una más pequeña".

Con el aumento evidenciado, las valuaciones promedio de las unidades base alcanzaron $428.536 (1 ambiente), $583.793 (2 ambientes) y $870.943 (3 ambientes). En el primer trimestre, los valores medios eran $399.760 (1 ambiente), $539.706 (2 ambientes) y $824.990 (3 ambientes).

Al analizar la variación, el organismo expuso que "se verifica un freno en la tendencia de desaceleración de los precios, dado que el trimestre mostró variaciones promedio similares al del primer cuarto del año". De hecho, precisó que "en particular, para 1 y 3 ambientes, la trayectoria interanual fue levemente menor (-1,0 y -1,5 puntos porcentuales por debajo del parcial previo), contrario al escenario de los 2 ambientes con un crecimiento 1,8 p.p. superior" y resaltó que "las subas intertrimestrales fueron las más bajas del último año, oscilando entre 5,6% y 8,2%".

Con respecto al nivel de oferta durante el periodo, destacó que "el conjunto de publicaciones de alquiler en pesos aumentó 15,0% respecto del volumen del 1.º trimestre y fue el stock más grande registrado desde al menos 2015; superior al guarismo máximo alcanzado en el 2.º trimestre de 2024".

En este sentido, desde el organismo estadístico resaltaron, a modo de referencia, que "la oferta de avisos publicados en abril/junio de 2025 fue casi el doble del promedio trimestral del trienio 2017/2019".

Al comparar la composición de unidades, destacaron el crecimiento de la oferta de departamentos muy pequeños y la estabilidad de los más grandes. En particular, especificaron que "los monoambientes publicados incrementaron su peso relativo en términos interanuales (+2,7 p.p.) mientras que los 2 y 3 ambientes lo redujeron (-1,1 p.p. y -1,7 p.p.)".

Al mismo tiempo, enfatizaron en que "si se analiza globalmente las unidades ofrecidas tanto en pesos como en dólares, las primeras explicaron 8 de cada 10 avisos disponibles", asegurando que "se trata del porcentaje más elevado de los últimos 12 trimestres y significativamente superior al 33,5% mínimo que alcanzó en julio/septiembre de 2022".