Jubilados: cómo hacer para darse gratis la vacuna antigripal

Con la llegada de las temperaturas más bajas, la salud de los adultos mayores se convierte en prioridad para el sistema sanitario nacional. En este marco, el PAMI inició formalmente su campaña anual de vacunación antigripal, una herramienta fundamental para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y cuadros respiratorios agudos entre la población de riesgo.

La iniciativa busca garantizar que cada afiliado pueda acceder a la inmunización de manera rápida, segura y, fundamentalmente, gratuita. A diferencia de otros años, la logística se aceitó para que la distribución en la red de farmacias sea constante, permitiendo que los jubilados no tengan que trasladarse grandes distancias para cumplir con este esquema preventivo que se recomienda repetir cada temporada invernal.

Vacunación antigripal de PAMI: quiénes pueden vacunarse y qué llevar

El programa está diseñado para cubrir a todos los jubilados y pensionados del país, pero pone especial énfasis en aquellos grupos que presentan factores de riesgo. Según la normativa vigente, pueden acceder a la dosis gratuita en la red de farmacias adheridas todas las personas mayores de 65 años. Para este segmento, el proceso es sumamente sencillo: solo deben presentarse con su carnet de afiliación y el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por otro lado, aquellos afiliados que tengan menos de 65 años pero padezcan patologías de base -como enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas, diabetes o inmunodepresión- también tienen garantizada la cobertura total. En estos casos puntuales, además del DNI y la credencial, es requisito indispensable contar con una prescripción médica (orden electrónica o manual) que justifique la aplicación de la vacuna por la condición de salud preexistente.

Es importante recordar que la vacuna antigripal puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas, incluida la dosis contra el COVID-19 o la vacuna contra el neumococo, sin necesidad de esperar intervalos entre una y otra, siempre y cuando sea indicado por el profesional de salud. Esta flexibilidad facilita que los adultos mayores completen su esquema de protección en una sola visita.

Cómo encontrar la farmacia más cercana y sacar turno

Para evitar aglomeraciones y asegurar la disponibilidad de dosis, PAMI recomienda a sus afiliados consultar previamente el listado de farmacias habilitadas a través de su sitio web oficial o mediante la aplicación móvil del instituto. La red es amplia y abarca establecimientos en todas las localidades del país, lo que asegura una cobertura federal. Aunque muchas farmacias atienden por orden de llegada, algunas pueden solicitar una coordinación previa de horarios para organizar el flujo de personas.

En caso de que un afiliado se encuentre postrado o tenga una movilidad sumamente reducida que le impida acercarse a un centro de salud o farmacia, el organismo contempla mecanismos de vacunación domiciliaria. Para gestionar este servicio, un familiar o apoderado debe comunicarse con la línea 138 (PAMI Escucha) o realizar el trámite a través de la agencia local correspondiente, presentando la documentación médica que avale la imposibilidad de traslado.

La campaña también incluye la protección contra el neumococo, dirigida a prevenir neumonías y meningitis. Si el afiliado no recuerda cuándo recibió su última dosis contra esta bacteria, el farmacéutico puede verificar el historial en el sistema centralizado para determinar si corresponde una nueva aplicación. Mantener el calendario al día es la estrategia más efectiva para atravesar los meses de frío con tranquilidad y reducir el impacto de los virus estacionales en la salud pública.