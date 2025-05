Cuatro celulares buenos y baratos para comprar afuera y traerlos por Amazon

Se trata de celulares de gama media que no se venden oficialmente en la Argentina pero se consiguen en Amazon y con envío gratis

Después de decidir entre Android e iOS, la siguiente gran decisión que debés tomar es cuánto estás dispuesto a gastar en un celular nuevo. Para algunas personas, solo los mejores celulares servirán, y están dispuestos a pagar por ello. En el otro extremo de la escala, los mejores celulares económicos ofrecen una experiencia básica sólida a una fracción del costo.

Pero, ¿qué pasa si estás en algún punto intermedio? Todavía deseás algunas de esas funciones premium, pero tu presupuesto no puede estirarse a los precios insignia. Ahí es donde entra en juego un celular de gama media. Y hay varios modelos que se pueden conseguir más baratos con Amazon.

El único iPhone de gama media que vende Apple es el iPhone 16e, pero no era lo suficientemente bueno como para incluirlo aquí. Esto significa que la siguiente lista es exclusivamente para celulares Android, que no están disponibles oficialmente en la Argentina.

Nothing Phone (3a): el celular de gama media con la mejor relación calidad-precio

El Nothing Phone (3a) es caro. Sin embargo, siempre que no necesites cámaras de primer nivel, ofrece todo lo que la mayoría de la gente busca en un celular. El diseño característico de Nothing, con una parte trasera semitransparente y luces Glyph personalizables, significa que el Phone (3a) seguramente llamará la atención.

Pero es el excelente rendimiento del Snapdragon 7s Gen 3, la magnífica pantalla OLED de 6,77 pulgadas y 120 Hz y la excelente duración de la batería (5000 mAh) lo que eleva el dispositivo de bueno a verdaderamente excelente.

La versión de Nothing de Android es otro punto destacado, con una nueva Essential Key que debería ser más útil con el tiempo, además de seis años completos de soporte de software. Las cámaras son el principal compromiso, con problemas con poca luz y una lente ultra gran angular decepcionante. Pero por todo lo que estás obteniendo, el Nothing Phone (3a) es un celular excelente por tu dinero. En Amazon se consigue a 445 dólares.

Poco F7 Pro: el celular de gama media con mejor rendimiento

Desde el punto de vista del hardware, el Poco F7 Pro es un logro asombroso. Incluye un verdadero chipset de nivel insignia en el Snapdragon 8 Gen 3, que ofrece un rendimiento excelente en básicamente cualquier escenario.

El gran OLED de 120 Hz es un placer de usar, mientras que la duración de la batería de la gran celda de 6000 mAh es excelente. Incluso obtienes una versión premium, algo que a menudo se sacrifica en los celulares de gama media.

Las cámaras también son impresionantes, especialmente la lente principal de 50MP. Lamentablemente, el ultra gran angular de 8MP es un gran paso hacia abajo en calidad, Los mayores compromisos aparecen en el lado del software, con molestas aplicaciones adicionales preinstaladas y solo cuatro años de soporte de software (a diferencia de los seis años de muchos gama media).

Pero estos son fáciles de pasar por alto cuando ves todo lo demás que estás obteniendo por tu dinero. Se consigue en Amazon a u$s384,99 y con entrega gratis a la Argentina.

OnePlus 13R: el celular con la mejor duración de la batería

Dado que se lanzó junto con el buque insignia OnePlus 13, es fácil pasar por alto el 13R más barato. Pero este es un gran celular de gama media por derecho propio. Ofrece casi todo lo que la mayoría de la gente busca en un celular de gama media, es decir, un gran rendimiento, una excelente duración de la batería y un software hábil que despliega la inteligencia artificial (IA) para mejorar la experiencia del usuario. Y a este precio, el compromiso de OnePlus con seis años de actualizaciones de software es el mejor.

Las cámaras son el principal defecto: a pesar de algunas mejoras notables en comparación con el OnePlus 12R, está un paso por debajo de los mejores a este precio. También tendrás que arreglártelas sin carga inalámbrica, ya que los accesorios de estilo MagSafe requieren una funda separada.

Sin embargo, siempre que la experiencia del usuario sea tu máxima prioridad y no te importe sacrificar el rendimiento de la cámara para llegar allí, no podés equivocarte con el 13R. Se consigue en Amazon a u$s549,99 con envío gratis a la Argentina.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+: el celular de gama media con la mejor pantalla

El Redmi Note 14 Pro+ no es tan impresionante como su predecesor, pero aun así obtenés mucho por tan poco precio, lo que lo convierte en una opción atractiva. Hablando de atractivo, su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas es un verdadero espectáculo para la vista. Es grande, vibrante y fluido, y combina una frecuencia de actualización de 120 Hz con hasta 3000 nits de brillo máximo.

Otros aspectos destacados incluyen una batería de 5110 mAh respaldada por una carga rápida de 120 W, además de una impresionante cámara trasera principal que está a la altura de las mejores a este precio. Por lo demás, el diseño premium podría pasar fácilmente por un celular insignia, especialmente en el modelo de cuero vegano.

Lamentablemente, no es tan impresionante en todas las áreas. El chipset Snapdragon 7s Gen 3 está bien para las tareas cotidianas, pero tiene dificultades con cualquier cosa más exigente, mientras que la piel HyperOS de Xiaomi tiene mucho bloatware y no parece la más intuitiva. Se consigue en Amazon por u$s384,50 con envío gratis a la Argentina.

¿Qué es un celular de gama media?

Algunos celulares de gama media adoptarán el enfoque de buen valor en general, con especificaciones capaces en cada área. Otros se centrarán en un rasgo clave, como la cámara o la pantalla, y prometen capacidades que rivalizarán con los buques insignia en ese aspecto. Otros todavía solían ser esos buques insignia, por lo que ofrecen especificaciones fantásticas a un precio brillante, pero pueden estar funcionando con hardware un poco más antiguo.

Todos los celulares de gama media ofrecen un compromiso, tratando de ofrecer lo mejor de un buque insignia sin que cueste tanto. Aun así, hay algunas especificaciones en las que no querrás escatimar. Buscá al menos 6 GB de RAM y un chipset Snapdragon 7 u 8 para un rendimiento fluido (u otra marca equivalente), junto con al menos 128 GB de almacenamiento.

Después de eso, se trata de decidir tus prioridades. ¿Estás buscando una batería de larga duración, carga rápida, una pantalla OLED o una cámara potente? Pocos celulares de gama media ofrecen todos ellos, así que elige el que más te importe.

Un elemento común es que es probable que tengas que renunciar a cosas agradables como la carga inalámbrica o la clasificación IP de resistencia al agua y al polvo, que siguen estando reservadas para los celulares más caros del mercado, aunque algunos dispositivos de gama media ofrecen una u otra.

Tampoco siempre se trata de especificaciones. Hemos tocado una especie de techo en lo que respecta a la tecnología de los teléfonos móviles inteligentes, por lo que, aunque estos celulares no sean tan rápidos como el buque insignia promedio, es casi seguro que son lo suficientemente rápidos para la mayoría de los usuarios. Elegí un celular que equilibre el valor, el rendimiento, las características y el diseño de una manera que se adapte a ti y a tus necesidades.