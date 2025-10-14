El Cyber Monday 2025 sigue al Black Friday con descuentos y oportunidades de ahorro online, impulsando el consumo digital antes de las fiestas

Con la recta final del año a la vista, las principales plataformas de e-commerce se alistan para el Cyber Monday 2025, una fecha clave para las compras y el ahorro online. El evento, que sigue al Black Friday —previsto para el 28 de noviembre—, dará continuidad a un fin de semana repleto de descuentos, promociones y oportunidades para aprovechar precios bajos.

Ambas jornadas se posicionan como el gran impulso comercial antes de las fiestas, con fuerte impacto en el consumo digital y la economía. La expectativa crece tanto entre consumidores como entre marcas, que ya ajustan sus estrategias de precios y logística ante el aumento del tráfico en plataformas digitales.

Los consumidores se preparan para explorar ofertas en múltiples categorías, desde tecnología y moda hasta viajes y electrodomésticos, con la expectativa de obtener ahorros significativos. Las plataformas digitales anticipan picos de visitas sin precedentes y refuerzan sus sistemas de atención al cliente y logística para garantizar entregas rápidas y seguras.

La combinación de promociones, exclusividades para usuarios registrados y la expansión de descuentos desde el Black Friday promete transformar la experiencia de compra en un verdadero evento interactivo y competitivo.

Cuándo será el Cyber Monday 2025 y qué empresas participan

El Cyber Monday se llevará a cabo el lunes 1° de diciembre de 2025, con miles de productos en promoción en categorías como tecnología, viajes, indumentaria y electrodomésticos.

Aunque el foco estará puesto en el comercio electrónico, muchas marcas aprovecharán para extender sus rebajas desde el Black Friday durante todo el fin de semana. Entre las compañías confirmadas en los sitios oficiales de ambos eventos se destacan:

Almundo

Carrefour

Devré

FOREO SWEDEN

JetSMART

La Anónima Online

LATAM

Lenovo

MacOwens

Mamás Mateas

Marriott Bonvoy

NH Hoteles

Nike

Plataforma 1C

Puma

Puppis

Samsung

Tiendamia

Universal Assistance

Whirlpool

Zebra

Estas marcas suelen mantener sus promociones hasta el lunes, en una estrategia que combina campañas digitales y beneficios exclusivos para clientes registrados.

De Filadelfia al mundo: el origen del Black Friday y el nacimiento del Cyber Monday

La expresión "Black Friday" tiene su origen en Filadelfia durante los años cincuenta, cuando la policía comenzó a usarla para referirse al intenso tráfico y al desborde de compradores que seguían al feriado de Acción de Gracias. Con el paso del tiempo, el término fue ganando popularidad entre los comerciantes y terminó convirtiéndose en una de las fechas más representativas del consumo masivo en Estados Unidos.

El término se popularizó a nivel nacional en 1975, cuando The New York Times lo empleó para describir tanto el congestionamiento vial como las ventas extraordinarias que se registraban ese día. Décadas más tarde, el crecimiento del comercio electrónico dio origen a su versión digital: el Cyber Monday, pensado para incentivar las compras online después del fin de semana festivo.

Hoy ambos eventos funcionan como una verdadera maquinaria global de consumo que marca tendencias, impulsa ventas récord y consolida el papel del e-commerce como motor económico en la era digital.