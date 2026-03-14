Los cambios impulsados por la Inteligencia Artificial llevan a grandes firmas a repensar sus equipos y abrir nuevas búsquedas dentro del sector tecnológico

El avance de la inteligencia artificial empezó a cambiar el tipo de perfiles que demandan las empresas tecnológicas. En ese contexto, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, advirtió que el rol tradicional del programador podría perder peso en los próximos años.

Durante una conversación con Bain & Company, el empresario explicó que Mercado Libre atraviesa un cambio en su estrategia de contratación. "Tenemos veinte mil programadores. Este es el primer año en la historia en el que no creceremos en número de programadores. Y es altamente probable que en cinco años quizás tengamos diez mil programadores, no porque los hayamos despedido, sino porque no estamos contratando a nadie", afirmó.

Según explicó, el avance de las herramientas de inteligencia artificial está modificando las habilidades que serán necesarias en el mercado laboral tecnológico. "Hace diez años le habría dicho a cualquiera que tenía que aprender a programar. Hoy digo que tiene que saber matemática, entender la lógica y los números", sostuvo.

Las declaraciones de Galperin reflejan un debate más amplio sobre cómo la inteligencia artificial empieza a modificar la estructura del empleo en las empresas tecnológicas y en otros sectores de la economía.

Para Alejandro Servide, director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad para Argentina y Chile, el mercado laboral atraviesa un proceso de reacomodamiento en el que conviven cambios tecnológicos con transformaciones económicas más amplias: "El mercado profesional en la Argentina está cerca del pleno empleo, pero estamos viendo una redefinición de ganadores y perdedores según la industria, el modelo de negocio y el contexto económico", explicó.

En ese escenario, sectores vinculados a la economía real y a los recursos naturales comenzaron a expandir su demanda de talento. Industrias como oil & gas, minería, biotecnología, farmacéutica y logística aparecen entre las que muestran mayor dinamismo, mientras que otras actividades, como el sector textil, enfrentan mayores desafíos.

El fenómeno también tiene un impacto territorial. Provincias como Neuquén registran hoy algunos de los niveles más altos de demanda laboral impulsados por el desarrollo de Vaca Muerta, que no solo genera empleo en petróleo y gas, sino también en toda la red de servicios, proveedores industriales y logística que orbitan alrededor de esa actividad.

Mercado Libre invierte miles de millones pero cambia el perfil de sus contrataciones

Esta semana, Mercado Libre anunció una inversión de u$s3.400 millones en la Argentina durante 2026, que incluirá la creación de 1.900 nuevos puestos de trabajo en distintas áreas. Según informó la compañía, el desembolso estará destinado a ampliar su red de centros logísticos, sumar tecnología al marketplace y profundizar el desarrollo de su ecosistema financiero a través de Mercado Pago.

En ese contexto, la demanda de talento se concentrará principalmente en áreas vinculadas con logística, comercio electrónico, tecnología y servicios financieros, en línea con el cambio de perfiles que empieza a observarse en el mercado laboral.

En este contexto, el avance de la inteligencia artificial empieza a redefinir el tipo de habilidades que se requieren dentro de las empresas tecnológicas. Según Servide, "lo que antes hacía un programador junior, hoy muchas veces lo puede resolver la inteligencia artificial. Por eso incluso los perfiles que recién ingresan al mercado necesitan llegar con más herramientas y experiencia", señaló.

Esto no significa, sin embargo, que desaparezca la demanda de talento tecnológico. Por el contrario, las compañías están empezando a priorizar perfiles más especializados, como científicos de datos, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad y expertos en plataformas empresariales.

En paralelo, distintos relevamientos muestran que el desajuste entre las habilidades que buscan las empresas y las disponibles en el mercado laboral sigue siendo uno de los principales problemas del empleo profesional.

De acuerdo con ManpowerGroup, el 64% de los empleadores argentinos tiene dificultades para cubrir puestos por falta de talento con las competencias necesarias. La encuesta global de la compañía, realizada a más de 39.000 empleadores de 41 países, señaló que las industrias con mayores dificultades para contratar son la automotriz, información, tecnología y servicios de IT, y hospitalidad.

El estudio también advierte que las habilidades técnicas más difíciles de encontrar están cada vez más vinculadas con la economía digital, entre ellas el desarrollo y aplicación de modelos de inteligencia artificial, la alfabetización en IA y los perfiles orientados a atención al cliente y front office.

Para Luis Guastini, director general y presidente de la firma en el país, el desafío no solo está en las competencias técnicas, sino también en las habilidades humanas. "La adaptabilidad, la comunicación, la colaboración y el pensamiento crítico son cada vez más valorados por las empresas", señaló.

Cuáles son los puestos que ganan protagonismo en el nuevo mercado laboral

En este contexto de transformación tecnológica y cambios en la estructura productiva, las empresas comenzaron a redefinir qué perfiles buscan para los próximos años.

Según explicó Servide, el mercado laboral muestra una demanda creciente de perfiles analíticos, técnicos y vinculados con la economía digital, pero también de profesionales asociados a sectores productivos y servicios especializados.

Entre los perfiles más demandados aparecen científicos de datos, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad y expertos en plataformas empresariales como SAP, además de profesionales vinculados con el análisis de riesgo, fraude digital y planeamiento financiero.

También crece la necesidad de talento en áreas vinculadas al comercio electrónico y la logística, como especialistas en supply chain, planificación de demanda, analistas de transporte y ruteo, ejecutivos de cuentas para plataformas de pago y expertos en experiencia del cliente.

En paralelo, sectores productivos en expansión como la energía, la minería o la industria farmacéutica impulsan la demanda de ingenierías en distintas especialidades, desde ingeniería industrial hasta ingeniería en alimentos, calidad o seguridad e higiene.

El fenómeno también alcanza al sector de la salud, donde se incrementa la necesidad de profesionales especializados como instrumentadores quirúrgicos, enfermeros y médicos con formación en áreas de alta complejidad.

"Estamos viendo un ecosistema laboral con mucho movimiento. La inteligencia artificial está redefiniendo tareas, pero al mismo tiempo se crean nuevas posiciones que requieren perfiles más analíticos, estratégicos y especializados", concluyó Servide.