En un contexto donde el acceso a la tecnología se vuelve cada vez más esencial y los precios de los celulares pueden resultar un desafío, Mercado Libre ofrece alternativas accesibles para quienes buscan renovar su teléfono móvil sin gastar de más.

A continuación, exploramos las opciones de celulares por menos de $300.000 que se encuentran en la tienda oficial del propio Mercado Libre y que aplican a los beneficios del plan canje. El orden de la siguiente lista es por criterio alfabético. Los precios fueron relevados en la tercera semana de abril de 2026.

Motorola Moto G15 4 + 128 Gb Gris

Características

Precio de lista: $299.999

Precio con 10% de descuento: $267.855

Mismo precio en 12 cuotas de $22.321,25

de $22.321,25 Tamaño de la pantalla: 6.72 "

Memoria interna: 128 GB

Cámara trasera principal: 50 Mpx

Cámara frontal principal: 8 Mpx

Desbloqueo: Huella dactilar

Con NFC

Red móvil: 4G/LTE

Capacidad de la batería: 5.200 mAh

Sin carga inalámbrica

Resistente a salpicaduras

Memoria RAM: 4 GB

Año de lanzamiento: 2024

Tecnología de la pantalla: LCD

Fortalezas

La tasa de refresco de 120 Hz en su pantalla Full HD+ de 6.7 pulgadas es la joya principal de este celular, ya que elimina el efecto de rastro visual en las animaciones. Su batería de 5200 mAh promete hasta 40 horas de uso y trae un cargador TurboPower de 20W en la caja. Posee conectividad NFC, vital para la tarjeta SUBE. El acabado en cuero vegano eleva la percepción de calidad desde el primer contacto. Además, suma un lente ultra gran angular de 5 MP a su cámara principal de 50 MP.

Debilidades

Su memoria RAM física se limita a 4 GB, lo cual exige depender del sistema RAM Boost virtual para sostener múltiples aplicaciones de manera simultánea.

Perfil del usuario

Apunta a un consumidor joven y dinámico que consume contenido multimedia de forma intensiva y valora el diseño. Es el equipo ideal para estudiantes universitarios o profesionales jóvenes que requieren un dispositivo apto para una reunión de trabajo y con potencia suficiente para editar videos cortos.

Samsung Galaxy A06 Light Blue

Características

Precio de lista: $289.999 .

. Precio con descuento del 24%: $219.999 .

. Cuotas: existe la posibilidad de financiar la compra en 9 cuotas de $24.444,33 cada una.

de $24.444,33 cada una. Pantalla de 6,7 pulgadas .

. Memoria interna de 64 GB .

. Memoria RAM de 4 GB .

. Red móvil compatible con 4G/LTE .

. No es Dual SIM

Resolución HD+ (720 px x 1600 px).

Procesador: Octa-Core con velocidad de 2 GHz.

Fortalezas

La integración de Samsung Knox Vault marca un diferencial enorme. Esta solución de hardware aislado protege datos críticos como el PIN y las contraseñas para evitar el acceso de piratas informáticos. Además, la marca garantiza cuatro años de parches de seguridad y dos actualizaciones de sistema operativo. Este celular presenta un diseño ergonómico de 8.0 mm de grosor y un lector de huellas lateral muy veloz.

Debilidades

La pantalla de 6.7 pulgadas se mantiene con resolución HD+ y una tasa de refresco de apenas 60 Hz. Su almacenamiento interno de 64 GB resulta escaso para los estándares actuales si el usuario no incorpora una tarjeta MicroSD o servicios de computación en la nube como Google Drive.

Perfil del usuario

Es el dispositivo perfecto para personas que priorizan la confiabilidad y la seguridad por sobre las especificaciones de vanguardia. También es una opción excelente para entornos corporativos donde la protección de datos resulta clave.

TCL 605 (8+256) Black RV con NFC

Características

Precio de lista: $319.999

Precio con descuento: $293.901,62 (8% off)

(8% off) Financiación: Mismo precio en 12 cuotas de $24.491,80

de $24.491,80 Tamaño de pantalla: 6,67"

Memoria interna: 256 GB

Memoria RAM: 8 GB

Con NFC

Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial

Fortalezas

Su capacidad de almacenamiento interno de 256 GB duplica la oferta habitual del segmento. La memoria RAM física de 8 GB favorece la multitarea intensa. Cuenta con certificación IP54 contra polvo y salpicaduras de agua. Su caja es de las más completas del mercado, puesto que incorpora funda, cargador, auriculares y protector de pantalla. Posee sonido estéreo real con dos altavoces laterales.

Debilidades

El procesador MediaTek Helio G81 Ultra y la resolución HD+ de su pantalla limitan el potencial de este celular para tareas gráficas muy exigentes.

Perfil del usuario

Ideal para trabajadores independientes o emprendedores que gestionan su negocio desde el celular y necesitan espacio de sobra para catálogos y fotos. También atrae a quienes buscan el máximo valor por su dinero sin realizar compras adicionales de accesorios.

ZTE Blade A56 Pro (4+8)GB + 128GB Gris

Características

Precio: $249.999

Mismo precio en 12 cuotas de $20.833,25

de $20.833,25 Red móvil: 4G

No es Dual SIM

Memoria interna: 128 GB

Memoria RAM: 4 GB

Modelo del procesador: Unisoc T7200

Fortalezas

La pantalla de 6.75 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz es la más amplia entre los cuatro modelos analizados. Su procesador Unisoc T7200 y los 128 GB de almacenamiento ofrecen un dispositivo ágil para las tareas del día a día. La memoria RAM virtual permite sumar 8 GB adicionales a los 4 GB físicos. Su software base es Android 15 de fábrica.

Debilidades

Carece de tecnología NFC, una ausencia crítica para acreditar la tarjeta SUBE en el transporte público. La velocidad de carga de su batería de 5000 mAh se encuentra por debajo de la competencia.

Perfil del usuario

Apunta a un usuario práctico que busca una pantalla grande para ver series. Es una alternativa muy atractiva para padres que compran el primer celular para sus hijos o para adultos mayores que valoran un panel amplio para facilitar la lectura.

Plan Canje de Mercado Libre para entregar el celular usado y recibir hasta $500.000

Mercado Libre ofrece mediante su Plan Canje la posibilidad para que los usuarios pueden entregar su equipo usado y acceder a una acreditación de hasta $500.000 en Mercado Pago para la compra de un modelo nuevo perteneciente a las principales marcas. Esta iniciativa facilita la actualización tecnológica, impulsa el consumo sustentable y contribuye al fortalecimiento de la economía circular nacional.

La empresa implementó este plan en todo el país, exceptuando Tierra del Fuego. El sistema permite adquirir celulares nuevos de distintas marcas y recibir el valor correspondiente en función del modelo y estado del equipo entregado. La operación se efectúa íntegramente en línea, con cotización inmediata y sin trámites complejos. Los celulares elegibles cuentan con el identificador "plan canje" en sus publicaciones, simplificando el proceso para el consumidor.

La entrega y revisión técnica de los equipos se realiza de forma gratuita en cualquier sucursal del operador logístico Andreani. La iniciativa se integra plenamente al ecosistema digital y financiero de Mercado Libre.

Procedimiento para acceder al Plan Canje

Selección del nuevo dispositivo : El usuario debe elegir un celular que incluya el logo activo "Plan Canje" en la plataforma, lo que garantiza la participación en el programa.

: El usuario debe elegir un celular que incluya el logo activo "Plan Canje" en la plataforma, lo que garantiza la participación en el programa. Cotización del equipo usado : Una vez seleccionado el modelo, se completa un formulario donde se detalla marca, modelo, estado físico y funcionamiento del dispositivo antiguo.

: Una vez seleccionado el modelo, se completa un formulario donde se detalla marca, modelo, estado físico y funcionamiento del dispositivo antiguo. Compra y recepción del nuevo dispositivo : Tras la cotización, se procede a la compra y el usuario recibe el equipo por correo, beneficiándose de la logística interna de Mercado Libre.

: Tras la cotización, se procede a la compra y el usuario recibe el equipo por correo, beneficiándose de la logística interna de Mercado Libre. Entrega del equipo usado : Este debe ser entregado sin costo en cualquier sucursal de Andreani para su revisión especializada.

: Este debe ser entregado sin costo en cualquier sucursal de Andreani para su revisión especializada. Análisis y acreditación: Se verifica que el dispositivo corresponda a la información declarada. Si hay discrepancias, se ofrece una nueva cotización; de no aceptarse, el equipo es devuelto sin cargo. Al aceptar la valuación, el monto se acredita en Mercado Pago en un plazo máximo de 30 días.

Paso a paso del plan canje de Mercado Libre.

Beneficios y montos máximos

El Plan Canje permite obtener hasta $500.000 en Mercado Pago por el equipo entregado, posicionándose como uno de los programas más generosos del mercado argentino. Además, está vigente un beneficio adicional para quienes entreguen celulares Samsung o iPhone, consistente en un descuento extra acumulable al monto acreditado por el canje. El usuario debe identificar esta chance con el distintivo "Ahorrá con Plan Canje Extra" para acceder a ambos beneficios simultáneamente.

Comparativa con otros programas

Samsung dispone de un programa propio ("plan canje EcoCambio") que permite entregar hasta dos dispositivos usados y obtener descuentos directos de hasta el 30% en su tienda online. Su proceso incluye valoración técnica y reintegro en 15-20 días hábiles. Mercado Libre, por su parte, suma beneficios adicionales y permite operar íntegramente dentro de su plataforma.

La empresa Ferbi actúa como retailer dentro de Mercado Libre, especializado en la venta de equipos reacondicionados, pero no opera un programa de canje. Ofrece descuentos de hasta el 60% sobre el valor de lista y garantías extendidas, limitado a la compra de equipos reacondicionados sin acreditación de dinero ni descuentos combinables.

El Plan Canje de Mercado Libre se destaca por la acumulabilidad de beneficios, facilidad operativa (dinero acreditado, descuentos y logística gratuita) y cobertura geográfica integral.