Impulsada por inversión récord, la firma lanza cercas virtuales que aumentan la eficiencia y permiten monitoreo remoto del rodeo regional

La digitalización del agro suma un nuevo capítulo con la expansión global de Halter, una empresa que propone reemplazar uno de los elementos más tradicionales del campo: el alambrado. Con una reciente ronda de inversión por u$s220 millones y una valuación que alcanzó los u$s2.000 millones, la compañía acelera su crecimiento y pone el foco en nuevos mercados, entre ellos Sudamérica.

La firma neozelandesa, fundada por Craig Piggott, desarrolla un sistema de "cercas virtuales" que permite manejar la hacienda sin estructuras físicas. A través de collares inteligentes con GPS, sensores y algoritmos, los productores pueden definir desde el celular cómo y dónde se mueve el ganado.

El salto financiero, liderado por Founders Fund, no solo consolida a Halter como uno de los jugadores más relevantes del ecosistema agtech global, sino que también confirma el creciente interés del capital de riesgo en soluciones tecnológicas aplicadas a la producción ganadera.

Una tecnología que redefine el manejo ganadero

El sistema de Halter se basa en collares solares que utilizan señales de audio y vibraciones para guiar a los animales dentro de límites virtuales. En una primera etapa, el ganado aprende a asociar esos estímulos con determinadas acciones. Una vez completado ese proceso de adaptación, el manejo pasa a ser completamente digital.

En términos prácticos, esto implica que un productor puede diseñar potreros, mover rodeos o ajustar la carga animal directamente desde una aplicación móvil, sin necesidad de instalar ni mantener alambrados.

El corazón del sistema es un algoritmo que procesa datos en tiempo real. Cada dispositivo genera más de 1.000 registros por minuto, lo que permite no solo controlar la ubicación de los animales, sino también monitorear su comportamiento y detectar posibles problemas sanitarios de forma anticipada.

Ahorro de costos y eficiencia operativa

El impacto de esta tecnología no se limita a lo conceptual. En los establecimientos donde ya se implementa, los resultados empiezan a ser medibles.

Por un lado, se elimina o reduce significativamente la inversión en infraestructura física, especialmente en campos extensivos donde el alambrado representa un costo elevado. Por otro, se optimiza el uso del tiempo, puesto que estimaciones de la propia empresa indican que el sistema puede ahorrar hasta 40 horas semanales de trabajo por campo.

En Estados Unidos, donde la compañía desembarcó en 2024, los productores ya construyeron más de 100 mil kilómetros de cercas virtuales. En paralelo, otras estimaciones del sector hablan de miles de kilómetros generados y ahorros millonarios en infraestructura.

El modelo de negocio se basa en una suscripción mensual por animal, que oscila entre u$s5 y u$s8, e incluye tanto el uso del collar como el acceso a la plataforma de gestión.

Un crecimiento impulsado por la demanda global

El reciente financiamiento marca uno de los hitos más importantes para la empresa desde su fundación en 2016. La ronda no solo fue una de las más grandes registradas en el segmento agtech, sino que también refleja una tendencia más amplia, con la incorporación de software, sensores e inteligencia artificial en una de las industrias menos digitalizadas del mundo.

Actualmente, Halter trabaja con miles de productores en Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, y ya comercializó cerca de 1 millón de collares. La empresa cuenta con más de 400 empleados y continúa sumando clientes de forma sostenida.

Según explicaron desde la compañía, los fondos se destinarán a fortalecer la operación en los mercados donde ya tiene presencia y a avanzar en nuevas geografías. En el corto plazo, el foco estará puesto en Irlanda y el Reino Unido, pero también en América del Norte y América del Sur.

Sudamérica en el radar: el atractivo de la ganadería regional

Dentro de esa estrategia de expansión, Sudamérica aparece como una de las regiones más relevantes. Países como Argentina, Brasil y Uruguay concentran algunos de los sistemas ganaderos más grandes y extensivos del mundo, lo que los convierte en candidatos naturales para la adopción de este tipo de tecnologías.

La posibilidad de manejar grandes rodeos sin depender de infraestructura física resulta especialmente atractiva en contextos donde los costos logísticos y laborales tienen un peso significativo.

Además, la creciente presión por mejorar la eficiencia productiva y reducir el impacto ambiental abre una ventana para soluciones que permitan un uso más preciso del recurso forrajero y un seguimiento más detallado de la salud animal.

Casos prácticos: del concepto a la implementación

En los campos donde ya se utiliza, la tecnología de Halter empieza a mostrar aplicaciones concretas. Productores que adoptaron el sistema destacan la posibilidad de realizar pastoreo rotativo de manera más dinámica, ajustar cargas en tiempo real y reducir la necesidad de personal para tareas de arreo.

También se registran mejoras en la gestión del pasto, ya que el sistema permite definir con precisión cuándo y cómo se mueve el ganado, optimizando el aprovechamiento del recurso.

A esto se suma el componente de monitoreo sanitario. Al analizar patrones de comportamiento, los collares pueden alertar sobre cambios que anticipan enfermedades o problemas reproductivos, lo que permite intervenir de manera más temprana.

Un cambio estructural en el negocio ganadero

Más allá de los números y la expansión, lo que propone Halter es un cambio estructural en la forma de producir. La incorporación de inteligencia artificial y datos en tiempo real transforma una actividad históricamente analógica en un sistema gestionado por software.

Ese proceso, que ya se consolidó en otras ramas del agro como la agricultura de precisión, comienza ahora a ganar terreno en la ganadería.

Con capital fresco, respaldo de inversores globales y una tecnología que ya demostró tracción en distintos mercados, Halter busca posicionarse como uno de los actores que lideren esa transformación. Su desembarco en Sudamérica, si se concreta, podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se manejan los rodeos en la región.