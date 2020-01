Aumento salarial: lo cobra el 85% de empleados con paritarias y el 90% de los fuera de convenio

Las grandes compañías no tomarán medidas para corregir cualquier efecto de solapamiento que surja a partir de estas medidas definidas por el Ejecutivo

Enero fue para muchos argentinos un mes que pareció interminable. El cansancio por las fiestas de fin de año y la ansiedad por las medidas tras la asunción del Gobierno, adaptaciones a un nuevo marco para el trabajo y los negocios, los gastos por vacaciones, el clima caluroso, todo redunda en prolongar la duración percibida de los 31 días corrientes del primer mes del año.

Y esta vez hubo un ingrediente extra: el decreto 14/2020 con el cual, facultado por la Ley de Solidaridad y Reactivación aprobada en el Congreso en diciembre, el Ejecutivo determinó incrementos salariales para trabajadores registrados, a cuenta de futuras paritarias.

Por eso muchos esperaban con ansias la llegada de febrero, cuando comenzarán a ver en sus cuentas bancarias el impacto de esta medida.

Solo los empleados que se desempeñan "en blanco" en el sector privado deberían ver incrementados sus ingresos en 3.000 pesos al recibir en los próximos días el pago por el mes de enero. Con los sueldos de febrero (en marzo) se completaría la suba de 4.000 pesos mensuales definida por Casa Rosada.

Los empleados estatales que tengan salarios menores a 60.000 pesos mensuales recién verán el incremento de 3.000 con los sueldos de febrero, y al mes siguiente se completará con otros mil pesos el aumento.

Quienes se desempeñan en el sector público y tienen haberes superiores a esa cifra, así como los trabajadores bajo el Régimen de Trabajo Agrario, los empleados domésticos (sujetos del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares), los independientes y quienes tienen trabajos no registrados en el sistema formal, quedarán afuera de este beneficio.

En este marco, desde el primer momento de conocerse la medida las empresas comenzaron a hacer cuentas para diagramar cómo cumplir con el decreto del Ejecutivo. Incluso complicó las previsiones de aquellas que estaban en pleno diálogo para dar algunos puntos extra de la suba salarial 2019 en los primeros meses del año, para aminorar el impacto de la inflación en los salarios de sus empleados.

Marcela Angeli directora de Gestión de Talento y Compensaciones de la consultora Willis Towers Watson (WTW), asegura sin embargo que es imposible saber a esta altura si las empresas que tenían este plan finalmente consiguieron los puntos adicionales que estaban negociando o si dejaron sin efecto la negociación a partir de la implementación del decreto.

Según pudo determinar la filial argentina de WTW, a partir de una encuesta flash realizado a 319 empresas entre el 13 y el 24 de enero, la gran mayoría de las empresas ya tiene pensando cumplir con el incremento salarial de 4.000 pesos en total tal y como está estipulado en la normativa.

Respecto del personal agremiado, el 85% de las firmas encuestadas dará los aumentos. El restante 15% se compone de un 6% que no está alcanzado por el decreto y un 9% de las compañías que, en las semanas en las que se llevó a cabo el relevamiento, no habían definido aún qué hacer.

Un 69% de las que estarán depositando los sueldos con la suba incorporada en los próximos días, dijeron a WTW que lo abonarán a cuenta de futuras paritarias, como estableció la normativa dictada por el Ejecutivo. Un 23% no había definido aún si eso sería así. ¿A qué modalidad apelará el restante 9%? "Directamente no lo absorberán, sino que quedará sumado a los incrementos que apliquen a futuro", apuntó Angeli.

El 69% de los que pagará el alza por decreto lo hará además en dos tramos, como se indicó en la medida. No obstante, un 7% de las empresas aseguró que adelantaría el pago completo de los 4.000 a enero.

Por otra parte, en lo que refiere al personal no convencionado, el 91% de las empresas dará las suba salarial por decreto de acuerdo a lo estipulado, otro 2% no está alcanzado por la normativa y el 7% no había definido aún qué hacer al momento de la encuesta.

Un 68% lo otorgará en dos pagos y un 13% lo adelantará por completo al sueldo de enero (a cobrar en febrero). "Desconocemos porque algunas empresas decidieron pagar todo en una sola oportunidad; entendemos que puede ser por un tema operativo de liquidación de los sueldos para no tener que hacer modificaciones en el proceso en dos oportunidades. No hay una tendencia respecto al sector de las empresas que avanzaron en este sentido", especificó Angeli al respecto.

En este caso, el 69% de las empresas tomará el alza a cuenta de futuros aumentos del personal fuera de convenio. Otro 20% no sabía aún cómo iba a computar la suba y un 11% ya había definido que no.

Modificaciones estructurales

El 83% de las empresas que participaron de la encuesta flash definieron que no tomarán ninguna medida para evitar el solapamiento salarial en caso de que estas modificaciones lo produzcan.

Este es el fenómeno por el cual el sueldo que perciben los trabajadores se asimila al monto de mandos medios y superiores, lo que implica un achatamiento de la pirámide salarial.

Asimismo, un 63% de las encuestadas reflejará este incremento en su estructura salarial. "La mayoría de las empresas para gestionar los salarios de sus empleados de forma ordenada, organizada y equitativa, tiene una estructura salarial que para cada grado o nivel tiene una banda en la cual se pueden mover los salarios según el desempeño y crecimiento de cada empleado dentro de su posición de trabajo. Esta estructura se actualiza según los incrementos y por eso el 63% lo reflejará. Seguramente el resto lo hará cuando apliquen el primer incremento salarial del año voluntario de la empresa", apuntó la directora de WTW.

Solo un 15% de las firmas tomó este incremento dentro del cálculo del bono de desempeño por resultados 2019; el 65% lo dejó por fuera de ese esquema y el resto no tenía una determinación al respecto en el momento de responder la encuesta.

"La mayoría de las empresas para calcular el bono considera el salario de diciembre. De ser así, estos montos no se sumarían al cálculo. Pero entiendo que hay empresas que buscan medidas para compensar los desvíos que suelen existir entre la inflación y los incrementos salariales y tomaron esta acción", reflexionó Angeli.

Otro dato interesante que surgió de la encuesta de WTW es que en la mayoría de los casos este incremento para empleados efectivos y registrados no será aplicado también a las asignaciones que perciben los pasantes.

Alrededor del 50% de las firmas consultadas (unas 160 compañías) tiene programas de pasantías, y entre estas solo el 34% pensaba darles también a esos colaboradores los 4.000 pesos de aumento por decreto.