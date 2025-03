Argentina festeja que una de sus minerías muestra un notable crecimiento: la del oro, la plata y el litio. Y no es para menos. En 2024, las exportaciones treparon hasta los u$s4.700 millones, mostrando un alza del 30% respecto al año previo.

El principal mineral es el oro, que representó cerca del 70% de las ventas totales (u$s 3140 millones), seguido de la plata (u$s 641 M) y del litio (u$s 630 M), este último con un repunte de las cantidades exportadas del 54%.

