Binance salió a responderle a Esteban Bullrich tras su denuncia contra la empresa

El caso visibiliza la falta de opciones inclusivas en billeteras digitales cuando los usuarios presentan cambios físicos por condiciones médicas

Esteban Bullrich denunció en redes que no puede entrar a su en Binancey su queja levantó revuelo. El ex senador nacional y ex ministro de Educación porteño dijo que lleva 5 meses sin poder acceder a su dinero en la plataforma de criptomonedas más grande del mundo.

El motivo: el sistema de reconocimiento facial dejó de identificarlo. La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece modificó sus rasgos y la tecnología no lo reconoce.

Bullrich, referente del PRO, hizo pública su bronca en X. Apuntó directamente contra Binance por la falta de respuestas y alternativas accesibles para usuarios con discapacidades.

"La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero", reclamó el ex funcionario. Su mensaje, escrito en inglés, mencionó que hace 5 meses el Face ID dejó de reconocerlo porque la enfermedad cambió su rostro y la respuesta de la empresa fue: nada.

"Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza para ti, Binance", disparó Bullrich.

En su publicación arrobó a Changpeng Zhao y Richard Teng. El primero es el fundador de Binance. El segundo, su CEO actual.

La respuesta del CEO de Binance llegó rápido pero sin solución inmediata

La respuesta del CEO de Binance al mensaje de Esteban Bullrich

Richard Teng contestó desde su cuenta personal en X. "Esteban, vi tu publicación y quise responder personalmente. Lo siento, esto sucedió. Estoy comprometido a asegurarme de que cerreoms esta brecha de accesibilidad para cada usuario que enfrente desafíos similares. Gracias por alzar la voz", escribió el ejecutivo.

La cuenta oficial de Binance también se pronunció. "Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo", indicaron.

La plataforma reconoció el problema. "También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir", agregaron.

Fuentes de Binance señalaron que están en contacto con Bullrich. Sin embargo, no confirmaron si el problema ya fue resuelto.

La cuenta de Binance también respondió al exsenador

Defensa del Consumidor abrió una actuación de oficio

El caso escaló más allá de las redes sociales. Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, anunció medidas concretas.

"De acuerdo al artículo 8 bis de la Ley 24.240 y la Disposición 137/24 vamos a impulsar la actuación de oficio", detalló el funcionario.

El objetivo es que el proveedor encuadre la validación de identidad para cumplir con el trato equitativo y digno que exige la normativa argentina.

La denuncia de Bullrich recibió apoyo masivo en X. Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, respaldó públicamente al ex senador.

El economista Roberto Cachanosky fue más duro. "Devuélvanle sus ahorros. Algún mecanismo de comunicación con el acreedor tiene que tener el sistema. Si ofrecen manejar el dinero de la gente, háganlo con seriedad", exigió.

Qué es Binance y por qué falló su sistema de seguridad

Binance es el exchange de criptomonedas más grande del planeta. Changpeng Zhao, conocido como "CZ", lo fundó en 2017.

Desde entonces se consolidó como actor central en el ecosistema cripto global. Mueve miles de millones de dólares diarios.

La plataforma implementa medidas de seguridad robustas. Una de ellas es la autenticación de dos factores (2FA). Allí ocurrió la falla que afecta a Bullrich.

El Face ID es parte del sistema de verificación de identidad. Sirve para confirmar que quien intenta ingresar es realmente el titular de la cuenta.

El problema: el sistema no contempla cambios faciales progresivos causados por enfermedades degenerativas como la ELA, dejando a usuarios con discapacidades sin alternativas de acceso.

Qué es la ELA y cómo afecta el reconocimiento facial

Bullrich fue diagnosticado con ELA en 2021. La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso.

Afecta progresivamente a las neuronas motoras. Produce parálisis de los músculos voluntarios. Impacta en la movilidad, el habla, la deglución y la respiración.

La mayoría de los casos son esporádicos. La enfermedad no tiene cura conocida en la actualidad.

Los cambios físicos que provoca la ELA incluyen alteraciones en el rostro. Los músculos faciales se debilitan. La expresión se modifica.

Esos cambios graduales hacen que los sistemas de reconocimiento facial fallen. El software "recuerda" el rostro original, pero no se adapta a las transformaciones progresivas.

El acompañamiento interdisciplinario es fundamental para los pacientes y sus familias. Bullrich se convirtió en referente de la lucha contra la enfermedad y en la concientización pública.

La Fundación Esteban Bullrich y su trabajo con pacientes de ELA

Bullrich y su familia impulsan la Fundación Esteban Bullrich. Opera activamente desde 2022 en el acompañamiento a personas con ELA.

La organización forma médicos y enfermeros para el abordaje integral de la patología. Los números son contundentes.

Más de 700 familias recibieron acompañamiento. Más de 4.200 estudiantes y profesionales de la salud fueron formados.

La red incluye 34 organizaciones aliadas y 162 voluntarios. Desarrollaron un registro nacional de personas con ELA.

En 2025 realizaron una gala solidaria en el Teatro Colón. Coincidió con el Día Internacional de la ELA y sirvió para recaudar fondos y fomentar la innovación.

La Fundación organiza encuentros periódicos. Allí se intercambian experiencias y se capacita sobre cuidados y apoyo a pacientes y familias.