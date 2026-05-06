El evento online trae acceso anticipado a beneficios para quienes se registren antes, sumando grandes rebajas y financiación a plazo limitado

El Hot Sale 2026 ya empieza a tomar forma en Argentina con una estrategia que combina descuentos, financiación y beneficios exclusivos. Mercado Libre anunció su propuesta para uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del año, que se realizará del 11 al 13 de mayo, con millones de productos en promoción y facilidades de pago.

Además, la compañía lanzó una instancia previa inédita en el país, orientada a usuarios suscriptos, con beneficios adicionales y acceso anticipado a ofertas.

La previa exclusiva que revoluciona el evento

Como novedad, el gigante del ecommerce presentó Meli+ Days, una etapa previa que se desarrolla del 6 al 8 de mayo, destinada a quienes forman parte del programa de suscripción, con cupones diarios, ofertas anticipadas y cuotas adicionales sin interés.

Esta iniciativa está destinada a quienes forman parte del programa de suscripción, quienes podrán acceder a:

Cupones diarios con descuentos de hasta $15.000

Ofertas anticipadas en miles de productos

Cuotas adicionales sin interés

La propuesta apunta a incentivar el consumo anticipado y premiar a los usuarios más frecuentes de la plataforma.

Descuentos, cuotas y categorías en alza

Durante el Hot Sale 2026, la plataforma ofrecerá:

Descuentos de hasta el 50%

Hasta 18 cuotas sin interés

Amplia variedad de productos en categorías clave

Según adelantó la compañía, se espera una fuerte demanda en rubros como tecnología, entretenimiento y deporte, en línea con el interés de los consumidores por eventos internacionales como el Mundial de fútbol.

Envíos rápidos en todo el país

Uno de los pilares de la propuesta será la logística. Actualmente, la red de distribución permite que el 75% de los envíos llegue en hasta 48 horas y las principales ciudades cuenten con entregas en 24 horas, lo que busca garantizar una experiencia de compra eficiente en un contexto de alta demanda.

Claves para comprar seguro durante el Hot Sale

En fechas como el Hot Sale, donde aumenta el volumen de operaciones, también crecen los riesgos de fraude. Por eso, la plataforma difundió una serie de recomendaciones para realizar compras seguras:

Operar siempre dentro del sitio oficial, sin desviar la compra a canales externos

Verificar la reputación del vendedor y las opiniones de otros usuarios

Evitar ofertas que lleguen por redes sociales o mensajería con precios poco creíbles

Utilizar Mercado Pago dentro de la plataforma para garantizar protección

dentro de la plataforma para garantizar protección Seguir el envío desde la app para tener trazabilidad en tiempo real

El Hot Sale se consolida cada año como una de las fechas más relevantes para el comercio electrónico en Argentina. En este contexto, la estrategia de Mercado Libre busca combinar precio, financiación y confianza, con foco en una experiencia de compra integral.

Toda la información oficial, junto con las ofertas disponibles, estará publicada durante el evento en el sitio dedicado al Hot Sale dentro de la plataforma.