Cuadernos K Pescarmona pagó u$s2,9 millones en coimas, dijo el financista Clarens

El intermediario “arrepentido” detalló ante la Justicia cómo el empresario y su gerente Francisco Valenti se reunían con emisarios kirchneristas

El financista Ernesto Clarens, pieza clave en la mega causa de los “cuadernos de la corrupción”, brindó detalles de la operatoria de pagos de sobornos a funcionarios kirchneristas entre 2008 y 2015, y describió cómo y cuándo participaron los empresarios mendocinos Enrique Pescarmona (en la foto) y Francisco Valenti.

Si bien no precisó los montos de cada uno de los veinte encuentros mantenidos entre Pescarmona, Valenti y los funcionarios, indicó que en sólo 7 de esas entregas los empresarios pagaron 2.885.000 dólares.

En la última indagatoria, que le permitió convertirse en “arrepentido” y evitar ir a prisión, Clarens habló del funcionamiento de la cartelización de las obras viales, el pago de sobornos, los aportes para las campañas y el de Néstor y Cristina Kirchner en la operatoria.

El financista declaró que Francisco Rubén Valenti, director de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, realizó pagos por orden de su jefe, Enrique Pescarmona, a entonces funcionarios de la administración kirchnerista.

El propio Pescarmona reconoció al declarar ante la Justicia el 30 de agosto que entregó dinero al Gobierno kirchnerista para intentar destrabar los pagos para construir la central hidroeléctrica Macagua I en Venezuela, pero no dio precisiones de los montos, informaron fuentes judiciales a Los Andes.

El financista K sostuvo que Valenti se reunió 20 veces con el entonces secretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, en el hotel “Feirs Park” ubicado en pleno microcentro porteño.

Los encuentros, siempre según la declaración del financista, se concretaban en el mismo hotel: Valenti esperaba a Baratta en el estacionamiento del segundo subsuelo o el funcionario subía hasta la habitación que rentaba el empresario de IMPSA.

El primero de los encuentros que recuerda Clarens -según la declaración indagatoria- fue el 8 de febrero de 2008. Y desde entonces, se daba una “reunión” en las mismas condiciones sin una frecuencia concreta, indicó Los Andes.

Por ejemplo, en 2008, Valenti y Baratta se vieron 8 veces; 5 veces en 2009; y dos veces en 2010. Luego hubo una pausa que duró hasta el 26 de julio de 2013 y se registraron dos encuentros más en ese año.

Juego de relaciones

Clarens le aseguró a Stornelli que Baratta le había presentado Lazarte a Valenti el 22 de abril de 2010 en el mismo hotel. Ese día, el empresario de IMPSA le pagó al segundo del entonces ministro Julio De Vido unos 135.000 dólares. Y Lazarte acompañó para acarrear cajas de vinos.

Según el testimonio del financista K, las cajas de vinos mendocinos fueron un denominador común en cada uno de los encuentros entre Valenti y los funcionarios del Gobierno de Cristina de Kirchner.

“Lazarte retiró u$s1.000.000 en el hotel Feir’s Park el 28 de mayo; y el 30 de julio, también del 2015, el secretario retiró un bolso con 500.000 dólares”, dijo Clarens al señalar dos encuentros entre el ahora detenido ex funcionario con Valenti.

El financista dijo que Lazarte no iba siempre a los encuentros, sino que Baratta a veces aparecía acompañado por el asesor del ministerio identificado como Hernán Camilo Gómez, también detenido en la cárcel de Ezeiza.

Además del hotel Feir’s Park, hubo encuentros en un edificio ubicado en la calle Libertad 1535, en el barrio porteño de la Recoleta. Aquí, hay una coincidencia en fecha con lo que escribió en sus cuadernos Oscar Centeno, el chofer de Baratta.

Aunque, según ratificó Centeno ante el fiscal Stornelli, ese día fueron Baratta y Lazarte hasta un departamento en el que se encontraron directamente con Enrique Pescarmona, con quien hablaron de entrega de dinero. Allí habrían operado oficinas de IMPSA.

En su declaración como arrepentido, Pescarmona reconoció que Baratta pasó a buscar por su propia casa bolsos con plata. Y también admitió que mantuvo al menos dos encuentros con De Vido, aseguraron las fuentes judiciales al explicar la causa.

Según dijo el financista, en todos los encuentros Baratta y Lazarte recibieron “paquetes o bolsos con dinero”. Pero pudo especificar las cantidades sólo en algunos de ellos. En total, Clarens habló de pagos por unos 2.885.000 dólares.

Además, mencionó a un estudio mendocino como posible destino de unos 70 millones de pesos por parte del Gobierno kirchnerista entre 2014 y 2015, por un pedido de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

De acuerdo al diario Los Andes, podría tratarse de Luis Debandi, quien fue el administrador del fideicomiso “Ni un paso atrás” que el gobierno nacional creó para evitar el embargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el programa “Sueños Compartidos”.

Debandi asumió en agosto de 2011 tras firmar un contrato como presidente de Fideglob S. A. (la empresa fiduciaria), en el que se aclaraba que percibiría por administrar el fideicomiso denominado “Ni un paso atrás”, el 1% de los ingresos que tuviera lo que había quedado de la Fundación liderada por Bonafini.

El financista dijo que el entonces secretario de Obras Públicas, José López, pedía dinero a empresas para atender “un reclamo muy fuerte de Hebe de Bonafini por Sueños Compartidos”.

Se trataba del plan de construcción de viviendas sociales que la Fundación Madres de Plaza de Mayo desarrollaba con dinero del Estado. Este proyecto era dirigido por el administrador Sergio Schoklender.

“López me dijo que Bonafini le pidió 70 millones de pesos para entregárselos a un estudio de abogados de la Provincia de Mendoza, cuyo nombre no recuerdo. Me explicó la situación pero realmente no lo entendí”, afirmó Clarens ante el fiscal federal Carlos Stornelli.

“No recuerdo qué empresas aportaron en este caso, pero seguramente eran las mismas de siempre”, dijo Clarens tras señalar a las firmas Esuco, Cartellone, Losi, Chediack y Roggio. “Las empresas no sabían que el dinero era para Sueños Compartidos”, afirmó. el financista arrepentido ante el fiscal.