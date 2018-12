Ordenan liberar a Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone

El ex vicepresidente deberá pagar una caución de 1 millón de pesos y tendrá que utilizar una pulsera electrónica para asegurar su paradero

La Justicia concedió esta tarde la excarcelación al ex vicepresidente Amado Boudou, preso en el penal de Ezeiza tras haber sido condenado por el caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión.

Fuentes judiciales informaron que por el voto de los jueces Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti, Boudou recuperará la libertad, con caución real de un millón de pesos y obligatoriedad de uso de pulsera electrónica. Además, el ex funcionario deberá respetar una prohibición de salir del país.

La excarcelación de Boudou se produjo luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por haber levantado la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica que el ex vicepresidente Boudou adquirió de forma ilegal, por lo que se considera que la investigación se encuentra cerrada y no puede ser obstaculizada.

El pasado 7 de agosto, los jueces habían encontrado a Boudou "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" y lo condenaron a prisión, más una multa de 90 mil pesos e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La prisión se hizo efectiva de manera inmediata con su traslado al penal de Ezeiza junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona, quien fue condenado a cinco años y medio de prisión, y el empresario Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa y condenado a cuatro años y medio a cumplir de manera domiciliaria.

Amado Boudou ya había sido detenido y luego liberado en otra causa relacionada con presuntos hechos de corrupción. Se trata de la que investiga irregularidades en la rendición de viáticos del Ministerio de Economía, en la que el tribunal confirmó su procesamiento y el de otros dos ex funcionarios.

Por este motivo, el ex vicepresidente permaneció en el penal de Ezeiza poco más de dos meses, desde inicios de noviembre de 2017 hasta que fue liberado en enero de 2018. En ese momento, la Sala de feria de la Cámara Federal revocó la prisión preventiva que había dictado el juez Ariel Lijo.

Al momento de ser liberado en enero, Boudou sostuvo que el Poder Judicial "es un sistema que está dando vuelta la presunción de inocencia. Tiene que ver más con el escarnio que con la Justicia. El Poder Judicial está haciendo abuso".