Burlando sobre Juan Darthés: "Hoy le creo a él"

El abogado se encuentra como asesor legal del actor y aseguró que él fue quien desde un primer momento le dijo que le convenía irse a Brasil

El abogado Fernando Burlando continua en contacto con el actor Juan Darthés, acusado de violación por la actriz Thelma Fardín.

Actualmente, se encuentra como asesor legal en dicha causa si bien asegura que no puede defenderlo en Nicaragua, en donde está hecha la acusación, ya que no cuenta con matrícula habilitante para hacerlo.

Según afirmó el letrado, él fue quien lo asesoró irse a Brasil y señaló que "salir de este foco, de estar en medio de una hoguera mediática y todo el tiempo oyendo cosas que eran malas para él, le brinda tranquilidad. Creo que irse a Brasil fue una decisión acertada para su psiquis",

Además, sostuvo que habló con el actor este miércoles y luego de escuchar su versión, aseguró que hoy le cree a él: "Hoy le creo a Darthés, no sólo por lo que me manifestó sino por muchas cosas que me dijeron los profesionales que trabajaron con él estos días".

En el programa "Pamela a la tarde", en América TV, repitió ante todos que "es inocente, como todos los ciudadanos, hasta tanto la Justicia no demuestre lo contrario".



Pero aclaró que "no soy abogado en Nicaragua, no estoy matriculado, ni siquiera podría actuar. No puedo ni técnica ni legalmente defenderlo".



Además, calificó de "acertado" su viaje a San Pablo. "Fue una decisión acertada para su psiquis. Yo se lo dije el primer día cuando nos consultó: 'Más allá de que tomemos o no el tema, esto se va a transformar en una enfermedad para vos' y se lo aconsejé por una cuestión laboral y social".



En cuanto a la versión de que estaría trabajano en el restaurante de un familiar en San Pablo, dijo que "no creo que Juan esté trabajando allá, al menos todavía no. Y no creo que vuelva por el momento".

También negó la posible separación de su esposa, María del Carmen Leone: "María seguramente viajará en las próximas horas para Brasil. Ella tiene que ordenar muchas cosas, y nadie puede estar contento con esta suerte de destierro que les toca vivir".