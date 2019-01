Procesaron y embargaron a Sergio Szpolski por evasión previsional en medios K

A pesar de que no figura en el directorio de Veintitrés y el diario El Argentino, el juez Galván Greenway consideró que Szpolski “tomaba las decisiones”

El juez en lo Penal Económico Juan Galván Greenway procesó y embargó por $5,35 millones a Sergio Szpolski, ex empresario de medios K. A pesar de que el empresario no figura en el directorio de la revista Veintitrés y el diario El Argentino, el juez consideró que Szpolski “tomaba las decisiones” de las empresas.



De esta manera, es el cuarto procesamiento contra él: anteriormente, Greenway lo procesó y embargó por otros $8,1 millones, aunque fue por “retención indebida de aportes de la seguridad social” en la imprenta Poligráfica del Plata, y la empresa Milione (asesoramiento de medios).



A pesar de esto, este procesamiento del ex empresario de medios K es “sin prisión efectiva”, resolvió el juez Greenway, aunque hay un embargo de $350.000, por la empresa Orleix, que editaba El Argentino fuera de la ciudad de Buenos Aires; y otro embargo de $5 millones por Manucorp, empresa dueña de la revista Veintitrés.



Cuando Szpolski tuvo que hacer declaraciones ante la Justicia, expresó que las deudas impositivas y previsionales de cuando estuvo a cargo del Grupo Veintitrés, fueron “canjeadas por publicidad oficial”, por decretos de Cristina Kirchner.



Hubo dos metodologías para la evasión de aportes que perjudicó a los empleados: las empresas mostraban la declaración jurada de sus empleados en relación de dependencia y no depositaban los aportes previsionales que retenían; además, por otro lado, las sumas eran “ingresadas y/o regularizadas en un plan de facilidades de pago superado el plazo legal para ello”.



Desde la ANSES destinaban cientos de millones de pesos en materia de publicidad oficial, y sólo durante 2015,puso avisos por 105 millones de pesos a los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, Radio América, FM Rock & Pop y cadena de noticias CN23.



Sergio Szpolski no fue el único procesado por el juez Greenway: Roberto Flores por su participación en Manucorp (Veintitrés), José Alberto Angerossa por Orleix (El Argentino) y otras cinco personas que figuran en los directorios de empresas del Grupo Veintitrés, informa Clarín.