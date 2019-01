Golpe para Mc Donald's: perdió los derechos de la marca "Big Mac"

McDonald's perdió sus derechos a la marca "Big Mac" en la Unión Europea, en virtud de un dictamen favorable a la cadena de comida rápida Supermac's

La compañía McDonald's perdió sus derechos a la marca "Big Mac" en la Unión Europea (UE), en virtud de un dictamen favorable a la cadena de comida rápida Supermac's, con sede en Irlanda, según indicó una decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual del bloque.



La decisión revocó el registro de la marca por parte de McDonald's, asegurando que la célebre cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense no demostró un uso genuino de la misma durante los cinco años anteriores a la presentación del caso en el 2017.



La EUIPO aclaró en su decisión que la firma estadounidense todavía puede apelar al dictamen. La conocida marca es utilizada por la cadena de restaurantes como nombre de uno de sus alimentos más promocionados.



Con la revocación, Supermac's dijo que ahora puede expandirse en Reino Unido y Europa. El fallo también permite que la cadena irlandesa use el nombre "Big Mac" en cualquier alimento que venda.



Supermac's dijo que nunca había tenido un producto llamado "Big Mac" y que McDonald's había usado la similitud de los dos nombres para bloquear la expansión de la cadena irlandesa.



"Supermac's está encantada con su victoria en la solicitud de marca registrada y en la revocación de la marca comercial Big Mac que existía desde 1996", dijo el fundador de la cadena irlandesa, Pat McDonagh, en un correo electrónico.



"Esta es una gran victoria para las empresas en general y evita que las compañías más grandes lleven a cabo una 'intimidación de marcas registradas' al no permitirles que acumulen marcas sin usarlas", agregó.