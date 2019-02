Procesan a Matías Garfunkel por evasión y ordenan un embargo por 150 millones de pesos

El juez Gustavo Meirovich lo acusa de evasión del pago del impuesto a las ganancias correspondientes al 2010, por la suma de casi 30 millones de pesos

El juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 8, procesó al empresario Matías Garfunkel. Además, ordenó un embargo sobre sus bienes o dinero por 150 millones de pesos.



Lo acusa de evasión del pago del impuesto a las ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2010, por la suma de casi 30 millones de pesos.



Aquella supuesta evasión habría tenido lugar a través de la presentación de una declaración jurada engañosa correspondiente al Impuesto a las Ganancias en la que se habría declarado "un ingreso de dinero con origen en una supuesta donación efectuada a su favor por parte de su madre, la que fue impugnada por la AFIP por no haber acreditado fehacientemente la real existencia de la misma, otorgándole a dicha suma el tratamiento de incremento patrimonial no justificado", indican en la resolución.



Unos meses después de esa "donación", al inicio del 2011, Garfunkel le pagó 12,5 millones de dólares a Sergio Szpolski, por la mitad del Grupo Veintitrés, que en ese entonces estaba integrado por el diario Tiempo Argentino, El Argentino, Radio América, la cadena de noticias CN23 y los semanarios Veintitrés y Miradas al Sur, entre otros.



Según el juez, Garfunkel evadió el pago de $ 29.451.971del impuesto a las ganancias correspondientes al año 2010, debido a que esa "supuesta donación" fue impugnada por la AFIP. El motivo por tal acción fue que no se había acreditado fehacientemente su real existencia.



El procesamiento del empresario será sin prisión preventiva mientras dure la sustanciación de la causa, según informa el magistrado. Si bien en caso de ser condenado, tendría que ir a la cárcel, ya que la pena establecida para este delito varía entre los tres años y seis meses de prisión, hasta los nueve años de cárcel.