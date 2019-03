Tras los tuits de Macri y Bullrich por la liberación de un motochorro, el fiscal dio un comunicado

Un motochorro que había asaltado a dos turistas griegos a metros del Teatro Colón fue liberado en menos de 24 horas por orden de un juez porteño

Esa decisión motivó rápidas y duras críticas del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de la ministra Patricia Bullrich, expresadas a través de sendos mensajes de Twitter. Este martes, en un comunicado oficial en el que buscó deslindar responsabilidades, el Ministerio Público explicó cuál fue el papel de la fiscalía que participa de la investigación de los hechos.



En su tuit, el Presidente afirmó: "Un motochorro más liberado en menos de 24 horas después de haber asaltado a una turista y de ser reconocido por otra víctima más. Vuelvo a pedirle a la Justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes".



En la misma red social, Bullrich afirmó: "Mañana le pediremos al Procurador [Eduardo Casal] que tome medidas contra el fiscal que defiende al delincuente sobre el ciudadano. No queremos mas fiscales que defiendan delincuentes".



En la página de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, se explicó: "En vista a la información divulgada en las últimas horas por diversos medios de prensa gráficos y audiovisuales, relacionada con los hechos ocurridos el pasado domingo 10 de marzo en horas de la tarde en las inmediaciones del Obelisco, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°57, a cargo de Anselmo Castelli, secretaría única de Eduardo Bossie, informa lo siguiente: De conformidad a lo establecido en la resolución 66/18 se puso el caso -y otros- en conocimiento del señor Fiscal General correspondiente para su debido registro. La no aplicación del procedimiento de flagrancia de ningún modo significa que los hechos no serán investigados. La fiscalía dispuso no aplicar al caso el procedimiento contemplado en la Ley N°27.272 de flagrancia por entender que no se daban las causales necesarias para ello".



Y se agregó: "La investigación se encuentra en pleno trámite bajo el procedimiento habitual que establece el Código Procesal Penal de la Nación. Durante el pasado turno, la fiscalía aplicó el procedimiento de flagrancia en 35 casos, con 39 personas detenidas".



En febrero pasado, el procurador Casal emitió una resolución en la que se instruye a los fiscales para evitar las excarcelaciones mediante probation en casos de robos violentos o reiterados.