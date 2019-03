Bonadio sumó procesamiento contra Cristina Kirchner y vuelve a pedir prisión preventiva

La medida judicial se da en el marco de la causa que investiga la importación de gas natural licuado con la presunta aplicación de sobreprecios

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy con prisión preventiva a la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner en la causa que investiga la importación con supuesto sobreprecio de buques con gas licuado.

La decisión del magistrado recayó además sobre los detenidos ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta.

Bonadio amplió el embargo que ya tenía la senadora en la causa por los cuadernos de la corrupción a mil millones de pesos, porque se trata de investigaciones vinculadas.

En esta ocasión la procesó por "cohecho pasivo, o defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta, ambos en calidad de coautora, los cuales concurren en forma real" con los cargos por los cuales ya se la procesó en "cuadernos".

La medida se tomó con prisión preventiva y Bonadio insistió en pedir el desafuero al Senado de la Nación.

"La medida se hará efectiva cuando se apruebe su desafuero o bien cuando cesen sus fueros", sostuvo en la resolución de casi 400 páginas.

Acumulación de causas

El de hoy es el segundo procesamiento de Cristina en el mismo mes.

La semana paasa, Bonadio procesó y embargó por cien mil pesos a la ex presidenta a raíz del hallazgo de dos documentos históricos en su casa de la localidad santacruceña de El Calafate, durante un allanamiento.

"No es factible concebir que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada, senadora nacional y ex Presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina -o de la República de Chile", sostuvo Bonadio según el fallo.

El magistrado procesó a la actual senadora nacional por presunto "encubrimiento" a raíz de haber mantenido en su poder una carta escrita por José de San Martín y un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen, encontrados en un allanamiento el 26 de agosto último.

Antes de esto, la ex presidenta ya estaba procesada con prisión preventiva por Bonadio en la causa principal por los "cuadernos de la corrupción" a raíz de los escritos del remisero Oscar Centeno, y será sometida a juicio oral desde mayo en la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre otros procesos penales abiertos.

Te puede interesar La Corte limita la responsabilidad civil de las ART en un caso de accidente de trabajo

Piden recusación de Stornelli

La defensa del detenido ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta recusó hoy y pidió apartar de la causa cuadernos al fiscal federal Carlos Stornelli, ante su llamado a declaración indagatoria en la investigación por supuesto espionaje ilegal en investigaciones judiciales.

El planteo fue hecho por los nuevos abogados de Baratta en la causa, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, ante el juez federal Claudio Bonadio, quien deberá tomar una decisión, informaron fuentes judiciales.

En el escrito presentado se aludió a la necesidad de apartar al fiscal del caso Cuadernos porque "se advierte que su actuación en el marco del presente proceso se ha apartado de su cometido legal", se sostuvo. También se argumentó que el fiscal tiene "falta de objetividad".

"Hubo ya motivo bastante para sostener fundadamente en sede judicial que el fiscal Stornelli actuó conjuntamente con Marcelo D´Alessio en maniobras de espionaje ilegal que guardaron directa relación con este mismo trámite y que lo alejan de los deberes de su función ("como guardián de la legalidad y del debido proceso" y "determinada esencialmente por la búsqueda de la verdad de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos") se argumentó en la recusación.

Los abogados de Baratta aludieron a una presunta "falta de objetividad" por parte del fiscal.

Stornelli fue citado a declaración indagatoria por el juez federal de Dolores que investiga el caso, Alejo Ramos Padilla, para el próximo miércoles 20 de marzo.