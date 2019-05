Demandan a Tripadvisor por comentarios negativos contra un restaurante

Un empresario con restaurantes en Valencia le reclama 650.00 millones de euros por daño moral al sitio web que tiene reseñas de locales gastronómicos

Un empresario del rubro gastronómico demandó y llevó a juicio a la firma Tripadvisor, el popular sitio web orientado al turismo que proporciona reseñas vinculadas a viajes y turismo y releva a unos cinco millones de restaurantes de todo el mundo.

Actualmente, las calificaciones y los comentarios de los usuarios de redes sociales pueden sellar la suerte de un emprendimiento comercial, forzándolo a cerrar, o perjudicar seriamente su actividad.

Esa última variable es el sustento del pedido de Antonio Calero, propietario de los restaurantes Marina Beach Club y Panorama en Valencia, España.

Calero le reclama a la compañía norteamericana más de 650.000 euros. Fundamentalmente porque considera que los responsables del portal no controlaron las opiniones negativas sobre la comida que ofrece Marina Beach Club y porque la plataforma no le permite dar de baja el perfil de su negocio, que él no creó.

En el marco del pleito, los abogados del local gastronómico plantean que el hecho de que Tripadvisor permita que alguien escriba, como sucedió en el caso, que los platos que sirve el comercio son "tóxicos" o que sugiera que no cumple con normativa laborales o que lo defina como "la casa del horror", afectó seriamente el honor de su representado, así como la reputación de su negocio.

Por ese motivo, pide que la empresa lo indemnice por daño moral, detalla el sitio Comercio y Justicia.

El propietario del restaurante sólo empezó a usar el perfil de Marina Beach Club después de que otro usuario lo creó. Trató de gestionarlo hasta que los comentarios agresivos comenzaron a reiterarse y a perjudicarlo. Los letrados del portal alegan que acceder a cerrarlo violentaría la libertad de expresión.

"Si no hay un perfil creado, un usuario no podría dar su opinión ni compartir su experiencia, y esto es un derecho humano básico", argumentó en el juicio Bradford Young, del equipo legal de Tripadvisor.

Además, aduce que la medida afectaría el derecho a la información de los viajeros.

El propietario del local tiene otra visión. Asegura que Tripadvisor atrapa a los comerciantes y que una vez que quedan dentro de la plataforma rige una suerte de tiranía. "Somos trabajadores forzosos de Tripadvisor", manifestó en la audiencia inaugural.

Por otra parte, dijo que gestionar a diario el perfil le provoca estrés. En ese sentido, recordó que la plataforma recibe alrededor de 400.000 opiniones por día y que solo 1 por ciento son denunciadas.