Condenaron a un año de prisión en suspenso a la joven que besó a su novia en la estación Constitución

Mariana Gómez fue condenada a un año de prisión en suspenso y deberá pagar las costas del juicio. Estaba acusada de "resistencia a la autoridad"

Mariana Gómez, la joven acusada de resistencia a la autoridad y lesiones leves luego de haber besado a su novia en la estación de Constitución el 2 de octubre del 2017, fue condenada a un año de prisión en suspenso y deberá pagar las costas del juicio.

Así lo decidió la jueza Marta Yungano, aunque los fundamentos de su veredicto los dará recién el próximo 5 de julio. La defensa apelará el fallo.

En la audiencia, Gómez dijo: "Ese día me defendí de un acto violento y discriminatorio de la Policía de la Ciudad. Gracias".

La fiscal Diana Goral que había pedido 2 años de prisión y quien durante las audiencias se refirió a ella como "Mariano" y "el imputado".

La joven fue detenida por agentes de la Policía de la Ciudad en el acceso al Centro de Transbordo de la estación Constitución el 2 de octubre del 2017.

"Estábamos fumando en un lugar sin paredes donde no había carteles y había más gente fumando", había asegurado Gómez, quien detalló que, en esa situación, el agente de policía Jonathan Rojo se había dirigido a ella diciéndole: "Pibe, ¡apagalo!".

"Yo le aclaré que soy mujer, apagué el cigarrillo y me quise ir, pero él se me pone adelante y ahí tuvimos un encontronazo pero sin ni siquiera levantar la voz, tras lo cual me detuvo", había relatado la joven.