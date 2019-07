Financistas de la "ruta del dinero K" evitan la foto con Lázaro Báez en el banquillo

El abogado Cúneo Libarona logró que los directivos de Provalor tuvieran un juicio aparte, tras haber sido acusados de maniobras de lavado de dinero

Financistas procesados por el armado de la empresa "off shore" Teegan Inc. en Belice para el grupo empresario del detenido Lázaro Báez respiran aliviados. Evitaron ser sumados al juicio que se sigue al dueño de Austral Construcciones, sus cuatro hijos y al arrepentido Leonardo Fariña.

Se trata de los ex directivos de "Provalor" Jorge Horacio Ruiz, ex presidente de la sociedad de Bolsa; Mariano Rubinowicz, ex vicepresidente y accionista minoritario y los dos directores titulares José Fallas y José Jabbaz.

En las pesquisas por lavado de dinero primero se apunta a sus protagonistas pero después suelen terminar procesados financistas, contadores y escribanos que hayan dejado su firma en documentos cuestionados.

En el caso de los Báez, el juez federal Sebastián Casanello apuntó a Provalor por la fuga de millones de dólares del país. Procesó y envió a juicio a los financistas e iban a ser sumados al debate que desde hace ocho meses realiza el Tribunal Oral Federal 4 en Comodoro Py 2002.

Pero el abogado de los cuatro, Mariano Cúneo Libarona, logró que la Cámara Federal de Casación dilate el momento: tendrán un juicio aparte y seguramente sin tanta exposición mediática.

Los cuatro fueron delatados por el arrepentido Fariña: "El dinero se entregaba a los dueños de la financiera, porque ellos sabían que si vos vas a solicitar estos servicios..ellos sabían que el dinero era de Lázaro Báez. Ellos cobran el 1,5 por ciento del monto total de la operación como comisión".

El Tribunal que juzga la "ruta del dinero K" ya sentó al banquillo en pleno juicio a dos ex empleados del Banco Lombard Odier, Martín Eraso y Juan Rasis, por maniobras de fuga de divisas de Báez al exterior

Pero cuando iba a repetirse lo mismo con Provalor, el máximo tribunal penal del país convocó a una audiencia a Cúneo Libarona, los abogados de las querellas de AFIP, Luis González Avalos y Cristián Alarcón, y de la Oficina Anticorrupción, Diego Sznurewicz, y el Director Nacional de Litigio Estratégico, Juan Trujillo.

Después de escuchar argumentos, los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky ordenaron que en un futuro se haga otro juicio a los financistas. Además hay uno que tiene pendiente de resolución un planteo de "probation", es decir la suspensión del juicio a cambio de tareas comunitarias y pago de multa.

"No han visto ni oído lo que ha sucedido en el debate desde el día en que comenzó el juicio oral. Tampoco han tenido ocasión de preguntar a los testigos o de refutar alguna prueba de las sustanciadas a lo largo del juicio desde el 30 de octubre de 2018", sostuvieron.

En la etapa de juicio las partes pueden "ejercer con amplitud el derecho de defensa: iluminan esta etapa del proceso los principios de oralidad, inmediación, concentración y por sobre todo el de contradicción".

Casación rechazó la propuesta del Tribunal para suplantar la ausencia con el acceso a las actas y filmaciones de audio y video. "No alcanza para preservar acabadamente las garantías que se hallan en juego".

El fallo se interpretó además como un límite a una costumbre cada vez más extendida: incorporar nuevos acusados a juicios que duran más de un año, con audiencias una vez por semana y jueces que se reparten entre varios debates a la vez.