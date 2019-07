Escribanos en causas de "lavado": por qué los jueces ponen en duda el argumento del acto profesional neutral

Los notarios ligados a operaciones inmobiliarias en las causas "Los Sauces" y "Hotesur" llegarán a juicio. La acusación implica que actuaron con dolo

Al menos tres escribanos llegarán a más tardar el año próximo a juicio oral en causas vinculadas a lavado de activos y asociación ilícita, Los Sauces y Hotesur. Otros están bajo investigación en distintos casos, algunos fueron ya procesadoso beneficiados con falta de mérito.

En investigaciones por asociación ilícita y lavado de dinero, la Justicia examina el rol de estos profesionales. ¿Cuál es el límite entre lo que es y no es delito? "El dolo", coinciden jueces y fiscales. Es decir, evidencias que indican que hubo voluntad de cometer o avalar un ilícito como así también de omitir informar a organismos de control cuestiones que estaban obligados a advertir. Todo ello al momento de dar fe con su firma a poderes, escrituras y otros trámites.

Aquí es donde para los jueces termina el argumento de los "actos neutrales".

El Tribunal Oral Federal 5 dispuso enviar un oficio al Archivo de Protocolos Notariales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz para pedir "copias certificadas de los índices de los protocolos notariales del escribano Ricardo Leandro Albornoz (titular del registro nro. 37) desde el año 2003 hasta el 2012".

También "que informe la cantidad de actos notariales llevados a cabo por el Escribano Jorge Marcelo Ludueña" Registro Notarial 42, entre 2003 y 2015.

Ambos llegarán a juicio en la causa Los Sauces junto a la actual precandidata a Vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner y sus dos hijos Máximo y Florencia, entre otros procesados.

Albornoz, Ludueña y la también escribana Norma Beatriz Abuin confeccionaron escrituras públicas vinculadas a esa sociedad de la familia presidencial.

Sus defensas siempre sostuvieron que los tres intervinieron en actos notariales regulares y cumplieron sus obligaciones profesionales, incluido el deber de informar a la Unidad de Información Financiera de alguna operación sospechosa.

Fueron "actos neutrales" argumentaron y también en algún caso remarcaron que las escrituras fueron fiscalizadas por AFIP. Además consideraron no probado el "dolo".

Albornoz está también procesado en la causa Hotesur. El escribano de los Báez y los Kirchner sostuvo en su declaración indagatoria que "nunca había podido advertir alguna irregularidad y que siempre había actuado cumpliendo las normas vinculadas a su desempeño profesional y con plena confianza de que las partes intervinientes también lo hacían".

Abuín intervino en una escritura por la propiedad de la calle Mascarello 441 en Rio Gallegos, la casa de los Kirchner en esa ciudad. Este inmueble fue comprado por Los Sauces a "Negocios Patagónicos SA" "por un precio sustancialmente superior (u$s 250.000 más intereses) al abonado por esta última para la compra del bien ($ 200.000)", según se sostuvo en el procesamiento.

Albornoz y Ludueña llegan a juicio procesados como supuestos miembros de una asociación ilícita. Abuin como presunta partícipe de lavado de activos.

"A instancias de la Fiscalía se le pregunta para que diga si entre la documentación que le acercó el contador Manzanares (Victor Manzanares, el ahora arrepentido contador de los Kirchner) había algún documento que justificara el incremento del valor del bien que surge a simple vista de los asientos del registro, contestó: no, no me presentaron. Se le pregunta si le requirió alguna documentación que justifique ese incrementodel valor del bien, contestó: no lo realicé". Este párrafo de la indagatoria a Abuin fue remarcado en el procesamiento.

Si los trámites cumplidos por cada escribano se tomaran de manera individual y "de forma aislada" podría interpretarse que fueron "actos neutrales", como sostuvo por ejemplo la defensa de Ludueña.

Pero en un contexto de presuntas maniobras delictivas como las descriptas en estas pesquisas "cobran una significación distinta" y "adquieren sentido como aportes esenciales", concluyeron los jueces en los fallos donde procesaron y embargaron a los escribanos.