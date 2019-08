Boudou fue condenado a tres años de prisión en la causa por los documentos truchos de un auto

Además, fue absuelto en la causa por supuestas irregularidades en la compra de 19 autos durante su gestión al frente del Ministerio de Economía

El ex vicepresidente del kirchnerismo Amado Boudou fue condenado a tres años de prisión en suspenso, por adulteración de documentación de un automotor y fue absuelto en la causa por la compra de 19 vehículos de alta gama durante su gestión en el Ministerio de Economía.

Así lo determinó por mayoría el Tribunal Oral Federal 8, integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, en el juicio por esas dos causas, luego de escuchar el alegato del ex ministro y ex vicepresidente kirchnerista, quien sostuvo que los procesos en su contra son utilizados por el Gobierno "para saquear a la República Argentina".

El exfuncionario ya fue condenado el mes pasado por la Cámara Federal de Casación Penal a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos cometidos en el proceso de salvataje de la ex Ciccone Calcográfica. En ese momento, Boudou fue condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública.

Por la supuesta utilización de documentos truchos de un vehículo Honda en 1992, Boudou ya había sido juzgado en 2017 y absuelto por prescripción pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo y dispuso realizar un nuevo juicio.

El otro hecho, por el que fue absuelto durante esta jornada, fue el de impulsar la compra de 19 vehículos a la concesionaria "Guido Guidi", en una subasta pública que lanzó la empresa pero sin mediar licitación alguna del Ministerio de Economía.



De esa forma, siempre según la acusación, fueron adquiridos tres automóviles Volkswagen Passat, tres Vento y trece Bora, de las líneas Trendline, Advance y Exclusive en 2009.

Previamente a darse a conocer la sentencia, Boudou expuso su último alegato en el que sostuvo que se montó un "show mediático" para "saquear" al Estado argentino, basado en el "uso del sistema judicial para perseguir" a dirigentes.



"Gracias a Dios y al pueblo argentino está terminando esto", afirmó el detenido. "Nos sentaron a nosotros en el banquillo para saquear al país con el sistema de tarifas y eneudamiento", sostuvo.



Además, remarcó que se está "ante un período que inexorablemente se va a acabar y va a ser parte de nuestra historia, esta presión que ha habido sobre el sistema judicial en un show mediático montado alrededor del sistema de administración de leyes", Ante los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli agregó que "Mientras se entretuvo con pan y circo y a veces sólo con circo, un grupo concentrado saqueó al Estado Argentino", agregó.



Sobre los hechos por los que es juzgado, sostuvo que no hubo irregularidades en la compra de 20 vehículos de alta gama durante su gestión en el Ministerio de Economía y negó además haber insertado datos falsos en un formulario 08 de un vehículo suyo en el 2003.



"Estamos ante arbitrariedades concentradas en un grupo de personas, un sistema de persecución y sujetos a las arbitrarias prisiones preventivas", dijo Boudou.



Y aludió a los "efectos colaterales" que esto trajo hacia personas que no tuvieron nada que ver con los hechos.



"Lo grave es que en toda guerra aparecen los efectos colaterales que no dejan de ser crímenes, aunque se quieran esconder con nombres más académicos", dijo.