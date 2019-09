Murió mientras tenía relaciones sexuales en viaje laboral: la Justicia ordenó indemnizar a su familia por "accidente de trabajo"

Un tribunal determinó que su muerte fue un "accidente de trabajo", lo que significa que la familia cobrará una indemnización de parte de la empresa

Un hombre identificado con Xavier X murió mientras tenía relaciones sexuales con una mujer que había conocido en un viaje laboral. Un tribunal de Francia, el país de residencia de Xavier, lo calificó como "accidente de trabajo". Esto significa que su empleador deberá pagar una indemnización a la familia de la víctima.



Xavier era un ingeniero que trabajaba en el departamento Loiret, ubicado en la región de Centro-Valle de Loira para una compañía de construcción ferroviaria en Francia llamada TSO. En febrero de 2013, conoció a una mujer en esa zona y tuvieron sexo en su habitación del hotel Meung-sur-Loire, donde se estaba hospedando. Momentos después, Xavier fue encontrado muerto debido a una falla cardíaca.



Un tribunal de Francia determinó que su muerte fue un "accidente de trabajo", lo que significa que la familia de Xavier cobrará una indemnización de parte de la empresa para la que trabajaba al igual que el estado. La pareja e hijos del hombre recibirán una suma de dinero mensual que equivale hasta el 80 porciento de lo que valía su sueldo, hasta la fecha en la que se retiraría.



La empresa TSO intentó defenderse ante esta decisión pero fracasó. Sus representantes dijeron que no podían ser responsables por la muerte de su empleado (incluso si ocurrió durante un viaje laboral) porque su paro cardíaco no estaba conectada con su trabajo. Durante el encuentro, Xavier no estaba en la habitación que asignó la empresa. Además, estaba casado y engañó a su esposa.



Los jueces franceses ignoraron la defensa de TSO y dijeron que si un empleado viaja por trabajo, se convierte en responsabilidad del empleador. Esto aplica "independientemente de lo que haga el empleado dentro y fuera del horario laboral". También les recordó que, hace diez años, declararon que cualquier accidente ocurrido en viajes laborales se transforma inmediatamente en "accidente de trabajo".