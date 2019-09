Baratta a Taselli: "Te puedo expropiar y no pagarte un mango"

La Cámara Federal revocó una decisión judicial de primera instancia, y ahora el empresario podrá proponer medidas de prueba sobre la extorsión de Baratta

"Sergio, tenés que dejar la central ya mismo. No preguntes nada y abandona el predio, te lo digo por tu bien (...) te dije que no preguntes si no querés pasarla muy mal, no me jodas, hace lo que te digo". Eso dijo el empresario Sergio Taselli que le advirtió a principios de noviembre de 2010 el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta.

Se refería a una presunta exigencia para entregar el predio de la Central Térmica Sorrento, sus instalaciones, el negocio de venta de energía –vía explotación de la usina- y los créditos en vigencia, todo en favor del empresario Armando Loson.

Hay una denuncia bajo investigación por presunta extorsión y exacciones ilegales en el juzgado federal de Luis Rodríguez en Comodoro Py y Taselli acaba de ser aceptado como querellante.

"No me jodas, hace lo que te digo. Juntate con Loson y entregale todo. Mirá que desde acá conocemos todo de tu vida. Además te puedo expropiar y no pagarte un mango", fue la advertencia.

Baratta era por entonces Subsecretario de Coordinación y Control en Planificación Federal, mano derecha del ministro Julio De Vido. Ambos están detenidos con prisión preventiva en dos causas penales, Rio Turbio y los cuadernos de la corrupción.

Taselli denunció esto y dijo que su acusación podía confontarse con dichos del mismo Loson cuando declaró como imputado colaborador ante la fiscalía en la causa cuadernos.

El empresario afirmó que formalizó la entrega de la central rosarina a Albanesi, de Loson, con actos jurídicos.

La denuncia data de febrero último y tuvo impulso por parte de la fiscalía pero todavía el juez Rodríguez no ordenó ninguna medida de prueba, salvo rechazar a Taselli como querellante. Esa decisión fue revocada ahora por la Cámara Federal. El empresario podrá proponer medidas de prueba y acceder al expediente.

Las advertencias de Baratta habrían tenido lugar en una reunión en Planificación a principios de febrero de 2010 y en presencia de otras personas.

Como consecuencia de ello el denunciante se sintió obligado a "despojarse bajo intimidación" del predio de la Central Térmica y salir del negocio de venta de energía.

Rodriguez se había negado a dar el rol de querellante a Taselli porque, argumentó, no se puede aún determinar si fue una víctima de lo denunciado y el rol que tenía en la Central Térmica.

Taselli aportó documentación sobre reuniones de autoridades de Central Térmica Sorrento SA y sus accionistas.

La Cámara de Apelaciones sostuvo por el contrario que la denuncia tiene, a esta altura, una hipótesis con "ciertos niveles de verosimilitud que en este caso están claramente reunidos".