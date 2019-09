Causa Oil Combustibles: por qué la Justicia ordenó liberar a Cristóbal López y De Sousa

Los miembros del tribunal concedieron el beneficio bajo caución juratoria y que, por mayoría, determinaron que los empresarios no pueden salir del país

El Tribunal Oral Federal 3 ordenó excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el marco de la causa Oil Combustibles, pero seguirán detenidos -al menos esta noche- ya que el juez Claudio Bonadio les dictó prisión preventiva en dos expedientes vinculados a la causa de los cuadernos.



Los miembros del tribunal concedieron el beneficio bajo caución juratoria y que, por mayoría, determinaron que los empresarios no pueden salir del país mientras se desarrolle el proceso.



En el fallo aclararon que la excarcelación no se podrá hacer efectiva por permanecer ambos detenidos "a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11, afectado a las causas números 520/19 y 13816/18". Se trata de dos investigaciones que están en manos de Bonadio, ligadas a la de los cuadernos.



Al respecto, los abogados defensores de López y De Sousa podrían realizar este viernes presentaciones ante el juzgado de Bonadio para lograr la liberación de sus clientes.



La excarcelación se basó en un fallo que la semana pasada dictó la jueza federal María Eugenia Capuchetti y que quedó firme. La magistrada sobreseyó a López y De Sousa por el presunto intento de vender el Grupo Indalo cuando tenían sus bienes embargados.



Ese fue el argumento principal por el que los empresarios fueron detenidos en diciembre de 2017 por el juez federal Julián Ercolini al entender que buscaban entorpecer la causa.



Las defensas de los acusados pidieron este jueves sus excarcelaciones en una nueva audiencia del juicio oral por el caso "Oil Combustibles". El fiscal del juicio, Juan García Elorrio, no se opuso a las libertades y pidió que sean bajo el pago de una fianza y que se les prohíba la salia del país-



"El temperamento adoptado, deja sin sustento el riesgo procesal -entorpecimiento de la investigación que dio fundamento a la prisión preventiva y en consecuencia corresponde habilitar su excarcelación", dijo en su voto el juez Fernando Machado Pelloni.



En la misma línea el camarista Andrés Basso sostuvo que "surge con meridiana claridad que efectivamente ha habido un cambio sustancial en el escenario procesal en torno a la situación que oportunamente ameritó la medida de coerción". El tercer magistrado del tribunal, Javier Ríos, votó por las libertades como ya había hecho en otras oportunidades cuando los empresarios pidieron sus excarcelaciones y fueron rechazadas.



López y De Sousa están presos en la cárcel de Ezeiza. Ahora deben buscar su libertad ante el juez Bonadio en dos expedientes ligados a "los cuadernos de la corrupción K": una por lavado de dinero por unos departamentos en el edificio de Cristina Kirchner y otra por la cartelización de la obra pública.



Cuando lo hagan, primero debe dictaminar el fiscal Carlos Stornelli y luego tendrán que esperar la decisión del juez Bonadio.