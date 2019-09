Comodoro Py se reacomoda: las causas contra Macri y su entorno podrían "despertar" tras el 10-D

Las causas judiciales contra el Presidente avanzaron a paso muy lento en Comodoro Py, pero la tendencia puede cambiar ante un triunfo de Alberto Fernández

El resultado de las primarias del pasado 11 de agosto fue un shock para el presidente Mauricio Macri. Pero no fue solo desde lo político y económico sino también desde lo judicial, ya que el mandatario tiene varias denuncias en su contra en los tribunales federales Comodoro Py que estaban "freezadas", pero que ahora comenzaron a avanzar.

En otras palabras, el cambio de contexto político tuvo su correlato entre los jueces y fiscales, que rápidamente están adaptándose a la nueva situación.

Con la casi segura derrota en las generales de octubre, su círculo íntimo teme que las investigaciones judiciales tomen velocidad luego de que deje el poder, lo que eventualmente ocurriría el próximo 10 de diciembre.

En los últimos días, las medidas económicas tomadas para contener el precio del dólar se transformaron en un foco de problemas para el oficialismo también en la Justicia. Los fueros Contencioso Administrativo y Federal analizan denuncias por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar que ocurrió tras las PASO.

Pero las denuncias no abarcan solo al Presidente sino también a muchos de sus actuales y ex funcionarios. Por caso, al ex ministro Nicolás Dujovne, que ahora es investigado por una eventual responsabilidad penal durante las recientes devaluaciones.

Lo cierto es que, casi como en una situación paralela a la que se vivió con la causa "dólar futuro" -en la que se investigó la responsabilidad de funcionarios kirchneristas por medidas de política económica- ahora aparece también la pretensión de judicializar actos de Gobierno.

Con respecto a Mauricio Macri, estas son las causas judiciales más relevantes:

1. Correo Argentino

En esta causa se investiga si el Presidente y algunos de sus funcionarios buscaron defraudar a la administración pública al favorecer a la empresa de la familia Macri con una quita del 98,87% de su deuda con el Estado.

Si bien la condonación fue en junio de 2016, el caso se conoció a principios de 2017 con la oposición de la fiscal de la cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y casi en paralelo se inició la causa penal. Allí, Macri fue imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien luego fue apartado.

Ahora, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita tratan de determinar si el acuerdo es abusivo y contrario a los intereses estatales, cuyas arcas dejarían de percibir más de 4.656 millones por intereses por la deuda.

El magistrado ya indagó al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa; al exministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa Oscar Aguad; al presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa y al abogado de la empresa, Jaime Kleidermacher. Están acusados de ser partícipes necesarios de la maniobra.

2. Blanqueo de familiares de funcionarios

El 30 de noviembre de 2016 el presidente Mauricio Macri firmó un DNU para modificar un artículo de la ley de Blanqueo de Capitales y permitir que padres, cónyuges e hijos de funcionarios pudieran sincerar su dinero y sus bienes.

El diputado Felipe Solá presentó un amparo para que se declare inconstitucional y una medida cautelar para que se suspendiera su aplicación. La denuncia fue radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Ahora se aguarda la decisión de la Corte Suprema que indique si el legislador está legitimado para cuestionar esa norma judicialmente.

Gracias a esa medida, Gianfranco Macri (hermano del presidente) blanqueó 622 millones de pesos.

3. Venta de la empresa Ausol (peajes)

En esta causa, se denunció una maniobra previa a la venta de las acciones de la empresa AUSOL en la que el Grupo Macri tenía el 7% de participación. En concreto, se dijo que tres días antes asumir como presidente, Macri "simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de u$s1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020".

El fiscal Carlos Stornelli y el juez Rodolfo Canicoba Corral están a cargo del caso.

Además, de acuerdo al expediente, el Gobierno dispuso compensar (sin dictamen) la suma de 499 millones de dólares, lo que constituiría un despojo al patrimonio público que debía ser investigado por la justicia penal".

Es decir, el Gobierno habría accedido a pagarle a una empresa del Grupo Macri una reparación millonaria y habría utilizado la negociación para renovar el contrato de peajes en la Panamericana.

4. Parques eólicos

El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano investigan si el Gobierno favoreció a empresas de la familia Macri en la adjudicación de seis contratos de parques eólicos sin pasar por licitación pública y que luego pudieran revenderlos por una suma cuatro veces mayor.

Los delitos que se denunciaron son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La causa está paralizada.

5. Avianca

Se busca determinar si hubo irregularidades en la maniobra de venta por parte del Grupo Macri de la aerolínea Mac Air a Avianca, a los fines de que el Gobierno le adjudicara nuevas rutas.

El expediente comenzó con una denuncia por la concesión de las rutas y luego fue sumando denuncias por otros hechos vinculados a la gestión macrista en el ámbito aeronáutico.

6) Panamá Papers

En abril de 2016 se filtraron los denominados "Panamá Papers", en los que se informaba sobre miles de sociedades armadas por el estudio Mossack Fonseca que se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales.

Allí aparecieron casi cincuenta sociedades vinculadas a la familia Macri. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado investigaron puntualmente dos de esas sociedades: Fleg Trading y Kagemusha porque, a pesar de que Mauricio Macri aparecía como el director, ninguna de ellas figuraba en sus declaraciones juradas.

El juez, tras un pedido de la Unidad de Información Fiscal (UIF), determinó que el caso se correspondía más con una omisión maliciosa que con lavado. La causa se derivó a un juzgado de Penal Económico y podría "despertarse" del letargo el próximo año.

Causas que involucran a su círculo cercano

Las denuncias por la obra pública no alcanzan solo al Presidente sino también a parte de su círculo cercano (familiar y político). Por ejemplo, en la causa por el presunto pago de coimas por el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado el empresa Ángelo Calcaterra, primo del jefe de Estado.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no hay prueba del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y sus socias locales. Procesó sólo a los ex funcionarios kirchneristas, sobreseyó a los familiares del "des-arrepentido" Vázquez y dictó 21 faltas de mérito, entre las que está la del primo presidencial. El fiscal Franco Picardi apeló. La definición de los procesamientos está a cargo de la sala II de la Cámara Federal.

En la causa "Paseo del Bajo", el juez Claudio Bonadio investiga el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra. Si bien Macri no está denunciado sí lo está su socio político Horacio Rodríguez Larreta.

Por otro lado, las medidas económicas para contener el precio del dólar también comenzaron a judicializarse. En el fuero Contencioso Administrativo y Federal se denunciaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar pos PASO por considerarlos ruinosos para el erario público.

El juez Rodolfo Canicoba Corral analiza los pedidos de la fiscal Paloma Ochoa para que investigue el papel del entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por la suba del dólar durante la jornada del 12 de agosto.

Hay que tener en cuenta que el nombre de Dujovne figura en 16 denuncias acumuladas a lo largo de los dos años en que ejerció la función pública. Como en el caso de Macri, un cambio en la conducción del país podría significar un avance más rápido de los trámites en los juzgados federales.