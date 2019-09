Por decirle "miau" al Presidente, fue despedido hace dos años y hoy su caso llega a la Corte

El joven trabajaba en el 2017 para una empresa de publicidad que realiza producciones para General Motors. Fue despedido sin indemnización

En julio de 2017, el diseñador gráfico Ariel Horton fue despedido de la empresa Interpublic por decirle "miau" al presidente de Mauricio Macri durante un evento en La Rural.



El joven fue echado de la empresa subcontratista de General Motors sin recibir indemnización, bajo el argumento de "pérdida de confianza".



La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que el trabajador incurrió en una burla de la investidura presidencial.



El fallo será apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el máximo tribunal se expedirá sobre la situación.

"A partir de ese momento me piden que me retire del salón del automóvil. Me llaman de la empresa para increparme. me piden la renuncia, cosa que no hago y finalmente me despiden sin indemnización, como si fuera un despido justificado", narró el damnificado a C5N.

Después del paso del presidente por el stand de General Motors en el Salón del Automóvil (el último realizado hasta la fecha, tras la suspensión, por la crisis del sector automotriz, del que se debía haber realizado en 2019), donde Horton se encontraba desempeñando funciones profesionales para la empresa donde trabajaba, los jefes lo invitaron a retirarse del lugar y a los pocos minutos lo llamaron por teléfono para increparlo y pedirle la renuncia.



Ante su negativa, fue echado sin pagarle la indemnización correspondiente.



El juicio en primera instancia falló a favor de la compañía y la decisión fue confirmada por la Cámara Laboral, argumentando que sus expresiones no fueron en el marco de la libertad de expresión.