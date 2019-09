Blaquier fue indagado por supuestas irregularidades con dinero de Anses

Fue a pedido del fiscal Picardi, a cargo de la investigación. Está imputado por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública

El ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Luis Maria Blaquier, fue indagado en el marco de una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de ese Fondo.



Blaquier se presentó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, en el cuarto piso de Comodoro Py 2002 para cumplir con el trámite. Ante esto, el magistrado tendrá ahora diez días hábiles para resolver su situación procesal.



La citación se hizo a pedido del fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.



El exfuncionario está imputado por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por haber suscripto en 2016 con los fondos de la Anses obligaciones negociables de las empresas Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado hasta diciembre de 2015, según consta en el expediente.



Quedó imputado por no informar de su vínculo anterior con las empresas beneficiadas por las decisiones del FGS y por no haber optado por la posibilidad de abstenerse de participar de esas decisiones, explicaron fuentes con acceso al expediente.



Para los investigadores, Blaquier habría puesto en evidencia un particular interés por beneficiar a estas empresas dado que, por ejemplo, las prefirió por sobre otras que según la investigación ofrecían mejor tasa de interés.



Otro elemento plasmado en la investigación es que el lugar que ocupaba hasta el 2015 en relación a Cablevisión S.A. fue ocupado luego por un hermano suyo, hecho que a juicio de los investigadores también podría haber influido en sus decisiones, y que no fue informado.