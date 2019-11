Multa millonaria a una financiera involucrada en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez

La medida la tomó la Unidad de Información Financiera (UIF) contra Financial Net S.A. La sanción es por casi 418 millones de pesos

La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una millonaria sanción a una financiera acusada de participar en el circuito de lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez, según se desprende de una resolución publicada este viernes.



Se trata de Financial Net S.A., que fue multada por $417 millones por violar la Ley N° 25.246, al no reportar como sospechosas las operaciones de parte de una de las firmas vinculadas a la causa de "ruta del dinero K" que se tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, pese a conocer su posible vinculación con maniobras delictivas de lavado de activos.



De acuerdo a la investigación que inició en julio de 2013 el fiscal José María Campagnoli, la compañía Helvetic Services Group trajo desde Suiza bonos de la deuda de Argentina y los vendió a través de Financial Net en el mercado de valores de Rosario. El dinero negro finalmente era transferido por medio de cheques de Helvetic, por una cifra de $208 millones, los cuales se depositaron en la cuenta de Austral Construcciones, la firma de Báez.



Durante el período en el que se habrían producido los incumplimientos señalados, el órgano de administración de la sociedad de bolsa, que actualmente se denomina Reconquista Valores S.A., estaba integrada por entonces por Miguel Arndt, Caros Mocorrea, Eduardo Maza y Pablo Di Crosta.



La UIF consideró que las autoridades de "Financial Net eran plenamente conscientes de la irregularidad y gravedad de la situación al punto de que, como consecuencia del requerimiento la causa en trámite se puso a disposición del mismo a fin de colaborar en la investigación y suspender la operatoria de su cliente ‘H.S.G’". No obstante, la operadora bursátil omitió reportar esas operatorias.



En consecuencia, según se lee en la resolución, "es pertinente la aplicación de una multa por un valor equivalente a dos veces el monto de la operatoria en infracción, en los términos previstos en el inciso 1 del artículo 24 de la Ley N° 25.246", informa Infobae.



La multa en total asciende a $417.930.553,30, además de otras sanciones por el valor de entre 50 y 100 mil pesos por "falta de un sistema adecuado de auditoría interna anual, falta de adopción de una adecuada política de riesgo y por poseer un sistema de monitoreo de operaciones deficiente".