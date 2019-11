La inesperada actitud de Alperovich: publicó en sus redes el nombre de la sobrina que lo denunció

El senador negó las acusaciones e identificó a su denunciante, quien es empleada de planta transitoria en el despacho de la senadora Beatriz Mirkin

El senador por Tucumán, José Alperovich, quien fue denunciado por su sobrina por los delitos de abuso sexual y violación, usó sus redes sociales para negar todas las acusaciones en su contra.

Pero además, dio el nombre de la sobrina, el que hasta ahora, por temas de resguardo emocional y físico, se mantenía oculto.

La joven de 29 años, quien presentó la denuncia en los tribunales locales y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires, también publicó una carta abierta en donde contó los abusos que según ella sufrió de parte de Alperovich.



Mariela Labozzetta, titular de la UFEM, confirmó que la denuncia fue presentada en Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires.

Según contó en su descargo ante la Justicia, en 2017 empezó a trabajar con su tío para la campaña provincial, y solo seis días después ocurrió el primer abuso. A pesar de que la situación se extendió en el tiempo, la joven pudo hablar de manera pública recién ahora, por lo que en las últimas horas escribió una carta que compartió a los medios de comunicación para dar a conocer la situación.

Frente a esto, el exgobernador de la provincia de Tucumán dijo en su cuenta de Twitter: "He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas por Florencia León. Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad".

"Ya he dado instrucciones a mis abogados para ponerme a disposición de la Justicia para aclarar lo sucedido, pues es en ese ámbito dónde se debe dilucidar lo ocurrido", escribió en otro de sus mensajes.

"Por otra parte, informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia", agregó en su cuenta de Twitter.

"Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamientos algunos", manifestó.

Y concluyó: "Pues enfrentaré este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante".

Protocolo de violencia de género

La senadora nacional de la UCR por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, pidió hoy a las autoridades de la Cámara Alta aplicar el Protocolo de Violencia de Género ante la denuncia por abuso sexual que una sobrina presentó contra José Alperovich, integrante del cuerpo y representante por la misma provincia.



"La Justicia debe investigar a fondo la grave denuncia que se radicó hoy contra José Alperovich. Consideramos que se deben poner en marcha todos los mecanismos previstos para proteger a las víctimas de delitos como los relatados en la denuncia contra el senador por Tucumán", sostuvo Elías de Pérez en un comunicado.



En ese sentido, la legisladora remarcó que "se debe garantizar la protección de la integridad de quien denuncia y evitar su revictimización".



"En el Senado, solicitamos a la Presidencia de la Cámara que active el protocolo previsto para estos casos, el cual fue sancionado en 2018. No queremos que especulaciones políticas tiñan de sospechas la investigación de estos graves hechos, solo pedimos que los jueces actúen sin más límite que la ley y la verdad", indicó la senadora.



Este Protocolo contempla la conformación de "un Comité de Seguimiento de Violencia de Género en cada sector del Congreso para recibir denuncias".



La iniciativa es una Resolución Conjunta del Congreso que se puso en marcha el año pasado y que le otorga a la víctima acompañamiento y asesoramiento, a la vez que le asegura a la persona agredida la completa reserva de su identidad.



Esta última instancia no fue respetada por Alperovich quien hoy, a través de su cuenta de Twitter, redactó un descargo negando las acusaciones e identificando a su denunciante quien es empleada de planta transitoria en el despacho de la senadora justicialista Beatriz Mirkin, pariente del ex gobernador denunciado.