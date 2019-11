Cristina Kirchner será indagada en una causa por corrupción: qué le pidió a la Justicia para garantizar su defensa

A ocho días de su asunción fue convocada a la audiencia en el marco del juicio que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública

La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, solicitará al Tribunal Oral Federal 2 que "garantice la transmisión en vivo" de su declaración indagatoria, prevista para el próximo lunes en el juicio que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública en Santa Cruz durante su mandato.



Ocho días antes de asumir como vicepresidenta de Alberto Fernández, el tribunal la citó para el próximo lunes, a las 9.30, a fin de prestar declaración indagatoria en el juicio donde está procesada por presunto direccionamiento de la obra pública a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Podrá declarar, negarse a hacerlo, contestar o no preguntas de las partes o presentar un escrito, como suele hacerlo.

El juicio comenzó hace seis meses, cuando la ex presidenta asistió a Comodoro Py para escuchar las acusaciones en su contra,.

Luego, no participó del resto de las indagatorias debido a sus viajes a Cuba para visitar a su hija Florencia, que sigue un tratamiento médico.

Con la indagatoria a la expresidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020

En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz a la empresa "Austral Construcciones", de Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.

Además de la ex presidenta y el empresario, también son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.