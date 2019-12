La Justicia confirma multas a Banco Piano por "colapso de los controles" frente a fraude a clientes de "Piano Bursátil"

Un fallo de Cámara entendió que había ocurrido una falla en los controles internos y que, por consiguiente, el banco es responsable del fraude a inversores

"Colapso de los controles". Clientes que no habrían podido diferenciar si contrataban un servicio de administración de fondos con el Banco Piano o con la sociedad de bolsa Piano Bursátil. Y un fraude por parte de "empleados infieles".

La sociedad de bolsa funcionaba en espacios del banco alquilados en las sucursales de Belgrano y Flores. Por todo lo ocurrido, la Justicia confirmó que el Banco Piano y sus directivos tienen que pagar una multa como sanción.

La resolución fue de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, aunque ordenó al Banco Central recalcular los montos multimillonarios que había fijado y fundamentarlos.

El total de las operaciones en infracción ascendió a 30.601.374 pesos y el perjuicio a terceros se calculó en 3.307.731,09, según el fallo judicial en el que se confirmó que debe haber sanciones.

Este último fue el monto acordado por la "entidad sumariada y su vinculada" en concepto de resarcimiento.

Todo comenzó en el 2015 a raíz de una verificación del BCRA donde se detectaron operatorias denominadas "199-Depósitos PAI (Piano Administradora de Inversiones), es decir, depósitos de "Piano Bursátil SA" en el banco para "realizar operaciones bursátiles con sus clientes".

Los indicios apuntaron a una posible "falta de independencia funcional" y "deficiencias en los controles internos" que abrieron la puerta a que "empleados infieles" estafaran a clientes. De hecho, fueron despedidos luego por "pérdida de confianza irreparable".

"Las severas medidas adoptadas con el personal Banco Piano (dos despidos, tres suspensiones con reubicación y un llamado de atención) y Piano Bursátil Sociedad de Bolsa (un despido) ponen de manifiesto la situación de fraude", remarcó la Cámara.

El Banco informó sobre 13 acuerdos suscriptos con clientes que reclamaron: 10 casos fueron abonados por el banco ($2.266.176,33) y tres por la firma bursátil.

Luego respondió a un memorando del Banco Central e informó de un total de 25 reclamosiniciados "en diferentes estadios de negociación"; 18 correspondían a clientes habituales del banco y varios acordaron un monto de dinero como reparación de los perjuicios.

Entre otras conductas ilícitas uno de los ahora ex empleados recibía dinero directamente de los inversores y los guardaba en un cajón de su escritorio.

El BCRA detectó algunos casos en los que no se habría identificado al cliente que realizó el depósito para comprar títulos, por lo que habría existido un incumplimiento de los procedimientos internos del Banco Piano "los cuales requieren verificar la identidad del cliente e intervenir los comprobantes con firma y sello de caja".

Los jueces de la Cámara ratificaron la sanción porque en el caso se verificó un "colapso de los controles".

Fue un "hecho de enorme trascendencia institucional, con extrema afectación de los intereses públicos comprometidos y del orden público que regulan la actividad bancaria y financiera, en tanto afectan la seguridad y la confiabilidad del sistema económico", advirtieron los camaristas Clara Do Pico, Liliana Heiland y Rodolfo Facio.

El Banco no logró cuestionar "idóneamente" los cargos formulados por el BCRA referidos a presunta "falta de independencia funcional, mediando deficiencias en los controles internos y falta de integridad en la información brindada a este Banco Central".

El BCRA concluyó que el Piano alquilaba a su sociedad de bolsa vinculada un espacio en las sucursales "sin una adecuada separación funcional" y ello habría llevado a que clientes pensaran que estaban operando respaldados por el Banco.

"No podían "diferenciar con qué persona jurídicaestaban contratando el servicio de administración de fondos, habiéndoseverificado también que dicha operatoria presentaba una confusión defunciones entre las tareas desempeñadas por el personal del banco y suvinculada".

La Cámara compartió "las apreciaciones realizadas por el BCRA en la resolución sancionatoria en lo que atañe a la gravedad de los hechos investigados en el sumario y el carácter defectuoso de los procedimientos de control interno".

Estos aspectos fueron "decisivos" para que "uno o más empleados hayan logrado mantener fuera del alcance de los controles del banco operatorias que debieron ser detectadas inmediatamente de haber mediado un ambiente controlado en las sucursales involucradas".

Los controles internos del banco mostraron -para la Justicia- una "extrema deficiencia".

"No pudieron advertir "por un lado, la actividad de empleados infieles, y, por otro, la propia impericia de quienes, no habiendo participado activamente en las acciones fraudulentas, no cumplieron eficazmente y con la debida diligencia sus tareas de control".

El Banco apeló la sanción y aludió a un "fraude corporativo" que estafó a los clientes pero los jueces descartaron el argumento.

Lo que sí logró la entidad es dejar sin efecto el monto fijado, que el BCRA tendrá que redeterminar y fundamentar.

En la resolución se habían impuesto sanciones de multa por 8.855.000 de pesos al Banco Piano SA; de 2.495.983 de pesos a Juan José Piano (vicedirector y miembro del comité de auditoría) y Ricardo Lozano (director e integrante del comité de auditoría, entre otros. La Justicia ordenó recalcular y fundamentar esos importes.