Revés judicial para Anabela Ascar: no la reconocen como heredera de Héctor Ricardo García

Así falló la Justicia sobre la viuda del dueño de Crónica, Anabela Ascar, tras el pedido que se la reconozca como heredera legítima

Anabela Ascar no está pasando un gran momento, tras el fallecimiento de su marido, Héctor Ricardo García, fundador de Crónica quien murió el pasado 26 de junio. La Justicia especificó que ella no es la legítima heredera. Pero sí a quien reconoce es a María Elena García y Rodríguez, hija del periodista.



Con la periodista Anabela Ascar, Héctor, convivió los últimos 20 años. Sin embargo desde la familia de él nunca la reconocieron como tal. En junio de este año ella denunció: "Hay una familia que quiere ocultar mi situación de concubina y todo lo que hice por Héctor Ricardo García".



El patrimonio se trata de una mansión, el canal de noticias y una gran cantidad de objetos de valor en juego. Pero lo que Anabela Ascar reclama es una compensación económica tras los años en convivencia. Destacó la conductora meses atrás: "Voy a juicio para que me paguen lo que me corresponde. Hubo una mediación y como no hubo acuerdo por el dinero que reclamo, vamos a juicio".



Tras el pedido de la viuda, la justicia falló en contra de Anabela Ascar, y dejando así a la hija de García como la única heredera de todos sus bienes. A su la Justicia decidió que Ascar debe desalojar la casa, patrimonio de Héctor, en las próximas semanas.