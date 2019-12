Quién es Félix Crous, el fiscal que Alberto Fernández quiere como titular de la Oficina Anticorrupción

Es un hombre del riñón de la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Fue humorista en el programa de Marcelo Tinelli

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que el fiscal Félix Crous será el nuevo titular de la Oficina Anticorrupción, en reemplazo de Laura Alonso.

Se trata de un abogado que desde los 18 años integra el sistema judicial. Es muy cercano a la agrupación filo kirchnerista Justicia Legítima y a la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó.

"He propuesto el cargo a Félix Crous, el fiscal, que aceptó. Vamos a hacer que la Oficina deje de depender de Presidencia y que opere con autarquía y autonomía, y que se sienta libre para hacer lo que tenga que hacer", señaló el mandatario en una entrevista televisiva el lunes.

En el marco de este anuncio, sostuvo que "necesitamos una mejor justicia, nos merecemos como país una mejor justicia" y cuestionó que "algunos de los jueces, no todos, están dañando mucho la imagen de la institucionalidad de la justicia".

Te puede interesar Zonas grises en decreto de doble indemnización por despido: los abogados temen más litigiosidad

Al respecto, insistió en que el Gobierno va a hacer "una reforma de la justicia federal", y adelantó que antes del viernes van a informar quién será la persona que estará al frente de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Quién es Félix Crous

El funcionario judicial, que hoy tiene bajo su órbita la oficina de Enlace Legislativo de la Procuración estuvo el lunes por la tarde en la Casa Rosada reunido con varios funcionarios.

Fue titular hasta 2017 de la Procuración para víctimas de la violencia institucional (Procuvin) que su jefa, la procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó, creó en 2013. Fue separado del cargo tras participar en la causa por la muerte de Santiago Maldonado.

En esos días, la procuraduría especializada le recomendó diferentes medidas de prueba, como el registro de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares del entonces jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, que estuvo en el operativo que hizo la Gendarmería Nacional el 1º de agosto pasado en la ruta 40 y que terminó en el predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en Cushamen.

Te puede interesar Conozca los detalles del proyecto que establece la doble indemnización por despido sin causa

Después de su tarea en esa causa, el procurador general, Eduardo Casal, decidió sacarlo del cargo. "Les cuento que ayer el procurador general Eduardo Casal me comunicó que me desplaza de la Procuraduría de Violencia Institucional. Esperaba una decisión así. No me sorprendió. Ofreció que eligiera otro destino; opté por Crímenes de Lesa Humanidad", informó en su cuenta de Twitter.

Hasta 2013, Crous impulsó los juicios contra represores por los crímenes cometidos durante la última dictadura como titular de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones de los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, dependencia que creó el exprocurador general de la Nación Esteban Righi, en 2004.

Crítico del sistema judicial -lo integra desde los 18 años-, Crous sostiene que en la Argentina hay presos políticos, como por ejemplo Milagro Sala, y se pronunció en contra de lo que definió como "la utilización abusiva de las prisiones preventivas".

El fiscal también es de los funcionarios judiciales que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia y considera que el actual Consejo de la Magistratura "no sirve para nada".

En marzo de este año, Crous fue entrevistado en la radio FM La Patriada, donde dio su idea sobre el rumbo que debería tomar el Poder Judicial.

Te puede interesar Por decisión judicial, el misoprostol puede comercializarse nuevamente en farmacias

"Como un ejercicio general, no deberíamos depositar toda la confianza en todos nuestros deseos de regeneración ética en un personaje particular. Hay una suerte de mezcla de pensamiento mágico y de delegación de nuestras propias responsabilidades políticas en los liderazgos, que por algo lo son. Pero esto es sistémico", estimó.

"Hay una responsabilidad política de la sociedad en trabajar por una respuesta política en la reformulación de las instituciones. El tema del Poder Judicial debería estar incorporado en la agenda del debate político y de la construcción de alternativas para su reformulación en el futuro inmediato y no estar todo el tiempo buscando un Batman", reiteró la idea.

Y concluyó: "Cualquiera que acceda al poder a fin de año, incluso en la hipótesis tenebrosa de la reelección de Mauricio Macri, tendrá que plantearse qué hacer con el Poder Judicial". "Solo hoy puede sostener su poder transformándose en un poder autorreferencial que opera en función de sus propios intereses y aquellos con los que tiene una alianza", terminó.

Crous que se define como "animador radial"hoy comparte un programa de radio en AM 530 con el periodista y extitular de Télam durante el kirchnerismo, Martín Granovsky, y en el pasado supo participar de sketchs en el programa de Marcelo Tinelli "ShowMatch".

Los que lo conocen aseguran que es una persona "proba y honesta" y describen que desde que se acercó al kirchnerismo se transformó en un "militante".