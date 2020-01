D'Alessio: "Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo"

El operador judicial aseguró que si declara también caen los expedientes que se tramitan contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner

El operador judicial Marcelo D’Alessio rompió el silencio desde la cárcel con potentes declaraciones. Aseguró que si habla, "se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo" y también las que se tramitan contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"No doy más, la verdad es que tengo mucho para aportar, no solo en mi causa. Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la ex presidenta", sostuvo el falso abogado, que se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

D’Alessio no quiso precisar cuáles son esos expedientes para no "entorpecer" la investigación de los mismos pero confirmó que el de los Cuadernos se caería del todo en caso de que él prestara su declaración.

"Digo es que yo tengo datos, presenté los datos, si los tiene (el juez) ya debería haber una lluvia de nulidades pedidas para la ruta del dinero K, para la obra pública, para el GNL", indicó en Radio 10.

Estas expresiones del único detenido por la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión se dan luego de que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le denegara ser considerado imputado colaborador o "arrepentido". El preso también le pidió al magistrado que le conceda la prisión domiciliaria.

"Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más", expuso D’Alessio, quien señaló que no quiso hablar de la mala situación que vive para no "victimizarse".

Durante la nota, D’Alessio aclaró que es abogado recibido en el exterior. "No elegí el camino del delito, eso sería una simplificación", manifestó.

Con respecto a esta cuestión, amplió: "Acá lo importante es que me arrepentí de haberle pedido durante dos días dinero en nombre de estos dos personajes de la AFI al señor Etchebest y me arrepentí de haberle conseguido a Stornelli un dato vinculado a Castagnoli".

"El haber tomado el caso Etchebest lo tomo como el fracaso más grande de mi vida, a ningún tipo de 50 años le gusta ser tomado como estúpido, Estoy triste, estoy mal, obviamente. Es una impotencia, un golpe a la autoestima, las barbaridades que han dicho de mí es tremendo", concluyó.